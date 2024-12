Datena estreia em jornal policial do SBT nesta segunda-feira

O apresentador José Luiz Datena estreia nesta segunda-feira (9/12) no SBT. O jornalista, que passou 23 anos no comando do programa Brasil Urgente na Band, assume agora o novo programa policial do SBT Tá Na Hora que vai ao ar às 17h30, segundo a grade de programação do SBT.

Nas redes sociais, Datena anunciou a estreia no SBT e disse que está realizando um sonho de trabalhar na emissora do maior comunicador do Brasil: Silvio Santos, que morreu em agosto deste ano.

O programa Tá na Hora do SBT atende um desejo do fundador da emissora que queria um programa policialesco na programação no fim da tarde, ao exemplo do Cidade Alerta. O jornal do SBT está no ar desde março e tinha na apresentação principal o jornalista Marcão do Povo.

Datena concorreu à prefeitura de São Paulo nas eleições municipais de 2024. O jornalista e apresentador figurou uma das mais inusitadas cenas já vistas em debates políticos quando arremessou uma cadeira em Pablo Marçal durante o debate da Tv Cultura.

Inclusive, vale o destaque que Pablo Marçal respondeu à publicação de Datena sobre o anúncio do novo programa no SBT e desejou sucesso ao apresentador e à emissora.

Assim que acabou a corrida eleitoral, Datena informou o fim do contrato com a Band, o que segundo o jornalista ocorreu por decisão de ambas as partes. Datena também já fez parte da equipe da Tv Globo e da Record nos anos 80 e 90.

Nos anos 80, inclusive, enquanto era repórter da EPTV, foi vencedor do prêmio Vladmir Herzog em duas ocasiões: Em 1987 com a reportagem Heróis da resistência, Injustiça e perigo: menores trabalhando e em 1983 recebeu uma moção honrosa pela matéria Fome na região mais rica do país.