Gostinho de Oscar

Após 12 anos longe da direção, o cineasta Walter Salles teve uma brilhante retomada com o filme Ainda estou aqui. A adaptação cinematográfica do livro de memórias de Marcelo Rubens Paiva estreou em setembro no 81º Festival de Veneza, no qual Fernanda Torres, no papel da protagonista, foi ovacionada pela plateia por 10 minutos. A partir daí, o longa e a performance de Torres amealharam diversos elogios, indicações e prêmios.

E continua a trajetória de sucesso. A Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood indicou o trabalho do diretor ao Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua Estrangeira e Fernanda Torres na categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama. Salles havia sido indicado ao prêmio pelos filmes Central Brasil, único no qual ganhou, Abril despedaçado e Diários de motocicleta. Já Fernanda, é a segunda brasileira a ser indicada ao Globo de Ouro de Melhor Atriz, após a sua mãe, Fernanda Montenegro, ter sido nomeada à categoria por Central Brasil, em 1999.

A premiação, que prestigia profissionais da TV e do cinema, é considerada um "esquenta" para o Oscar. A atriz brasileira irá concorrer com Pamela Anderson, por The last showgirl, Angelina Jolie, por Maria, Nicole Kidman, por Babygirl, Tilda Swinton, por O quarto ao lado, e Kate Winslet, por Lee. Já o longa de Salles disputará o prêmio com Emilia Pérez, da França, A semente do figo sagrado, da Alemanha, Vermiglio, da Itália, The girl with the needle, de uma parceria entre Polônia, Suécia e Dinamarca, e All we imagine as light, de uma parceria entre EUA, França e Índia. O Globo de Ouro será realizado em 5 de janeiro de 2025.

Fernanda Torres publicou um vídeo enquanto se arrumava em Londres para mais um evento de divulgação do filme, em que comemorava as nomeações: "É muito emocionante eu ter sido indicada em uma categoria onde a maioria dos outros filmes são falados em inglês. No domingo, também foi surpreendente a Menção Honrosa que recebi da Associação de Críticos de Los Angeles, ao lado da Demi Moore (pelo filme A substância), pois é um prêmio para todas as interpretações femininas e masculinas do ano, então é mesmo extraordinário. Estou muito feliz também que o filme segue forte nos cinemas do Brasil."

Desde o início de novembro em cartaz, Ainda estou aqui atingiu a marca de 2 milhões de espectadores, o que o tornou um dos maiores fenômenos do cinema nacional. Segundo a ComSore, o longa foi o mais visto' nas telonas brasileiras após a pandemia do Covid-19 e arrecadou R$ 41,8 milhões de bilheteria. É esperado que a produção ocupe o primeiro lugar nesse ranking, posição ocupada por Minha irmã e eu, que reuniu 2,3 milhões de pessoas no cenário pós-pandemia.

Ainda estou aqui se passa no início dos anos 1970, quando a ditadura militar impôs o período mais duro. Na trama, após o marido de Eunice ser levado por militares e desaparecer, ela é obrigada a se reinventar e traçar um novo futuro para si e seus filhos. Além de Fernanda Torres, o filme traz no elenco Selton Mello e uma participação especial de Fernanda Montenegro.