Morre o escritor Dalton Trevisan, 'vampiro de Curitiba', aos 99 anos

O serviço funerário de Curitiba anunciou, nesta segunda-feira (9/12), a morte do escritor curitibano Dalton Trevisan, aos 99 anos. A ficha, que informava dados como idade, local e data do falecimento e do sepultamento, foi removida do site de obituários do governo poucos minutos após a publicação. Segundo o portal Bem Paraná, o artista, conhecido por ser reservado e misterioso, deixou recomendações para a própria morte.