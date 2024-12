Ex-modelo internacional pede ajuda após rosto "derreter"

Ex-modelo internacional Brandi Glanville publicou uma foto com o "rosto derretido" no X - (crédito: Reprodução/X)

Brandi Glanville, ex-modelo internacional, assustou seus fãs ao publicar uma foto com seu rosto derretido em seu perfil no X (antigo Twitter) na noite do último domingo, 8.

Os seguidores da ex-participante do reality show The Real Housewives of Beverly Hills apontaram a diferença entre a aparência atual e a que ela apresentou nos últimos anos. Brandi explicou que os médicos estão tentando descobrir o que está causando a flacidez em seu rosto.

"O que está acontecendo? Eu queria saber. Entrei e saí muito do hospital neste último ano, e gastei praticamente todo dinheiro que tenho tentando descobrir. Alguns médicos dizem que tem um parasita circulando pelo meu rosto. Alguns dizem que é um edema induzido por estresse", escreveu.

A ex-modelo costumava ser alvo de rumores de que teria modificado seu rosto com procedimentos estéticos.

Nas redes sociais, internautas demonstraram apoio a ela. "Ah, Brandi, eu sinto muito", escreveu um. "Estou muito triste por você, Brandi", disse outro.