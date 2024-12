System of a Down fará shows no Brasil em maio de 2025, diz jornalista

A banda System of a Down fará shows no Brasil em 2025. A informação foi divulgada pelo jornalista José Norberto Flesch, conhecido por divulgar shows internacionais no país com antecedência. De acordo com ele, as apresentações ocorrerão entre o final de abril e começo de maio.

O grupo já confirmou shows em Toronto, Chicago e Nova Jersey. Os espetáculos serão abertos pelas bandas Korn, Avenged Sevenfold e Deftones. Os anúncios ocorrem após um hiato de quase uma década até retornarem recentemente.

Até o momento, o SOAD não divulgou informações sobre a possível passagem pela América do Sul. A banda formada em 1994 na Califórnia coleciona hits como Chop suey!, Aerials, B.Y.O.B, Toxicity, Lonely day e Sugar.

A primeira passagem do System no Brasil ocorreu em 2011. Na época, a banda fez uma apresentação em São Paulo e outra no Rio de Janeiro, no festival Rock in Rio. Em 2015, o grupo retornou ao país para fazer um novo show no evento.