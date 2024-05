'A Casa do Dragão' tem novo trailer da segunda temporada divulgado

A casa do dragão - (crédito: Divulgação Max)

O trailer da segunda temporada da série derivada de Game of Thrones foi divulgado, de surpresa, nesta terça-feira (14/5). A Casa do Dragão tem data marcada para a segunda temporada, dia 16 de junho, e irá seguir a história dos conflitos da família Targaryen. A temporada terá oito episódios, que serão disponibilizados na plataforma Max.



Nova etapa da série irá adaptar a Dança dos Dragões, guerra que acabou com os dragões dos Targaryen. O conflito é dividido entre Alicent Hightower (Olivia Cooke) e Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy), rixa que cresceu após a morte do rei Viserys I (Paddy Considine). Aegon II Targaryen (Tom Glynn-Carney) luta ao lado de sua mãe Alicent pela disputa do trono de ferro.

A segunda temporada conta com a volta dos personagens de Matt Smith, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans, além da adição de novos atores.