Saiba quais são os 10 jogos mais pesquisados no Google em 2024

O Google liberou, nesta terça-feira (10/12), os assuntos mais pesquisados no mundo em 2024. Entre os diversos assuntos, filmes, séries e games não foram deixados de lado, em 2024, Palworld, Black Myth: Wukong, Helldivers 2 e os games do New York Times ocuparam posições na lista de mais pesquisados.

Confira os 10 games mais pesquisados no Google em 2024:



1º Lugar - Connections

Com quatro grupos, de quatro palavras, Connections foi o jogo mais procurado de 2024. (foto: Reprodução/NYT)

Connections é um dos vários passatempos do New York Times que pode ser jogado utilizando o navegador. É um jogo que mostra um conjunto de palavras teoricamente randômicas, mas que, na verdade, tem alguma relação entre si. Você deve selecionar quatro que correspondam a um mesmo grupo, até acertar as quatro conexões. Cada jogador tem direito a apenas quatro erros e todos os dias diferentes palavras e grupos para selecionar.

O jogo é inteiramente em inglês, mas Connections tem uma versão brasileira chamada de Conexo, que tem exatamente a mesma forma de jogar adaptada para o português brasileiro, com o único diferencial sendo a limitação de erros - nessaa versão, não há limites.

2º Lugar - Palworld

O mundo dos Pals ganhou muito destaque por conta de sua cacofonia que explodiu nas redes sociais. (foto: Reprodução/Pocket Pair)

O jogo que ficou conhecido como “Pokémon com armas”, bombou em seu lançamento no início de 2024. Palworld trouxe monstrinhos em um mundo de sobrevivência e exploração. O que ajudou a impulsionar a popularidade do jogo – pelo menos no Brasil – foi a cacofonia não intencional do nome das criaturinhas, “Pals”, criando assim uma onda de memes a que a 5ª série não resistiu.

No último semestre de 2024, a Nintendo processou a Pocket Fair, criadora do jogo, alegando que os modelos e a identidade visual como um todo lembravam muito Pokémon. O desfecho do processo ainda está pendente, mas a gigante japonesa pede a compensação de 10 milhões de ienes (cerca de R$ 401 mil em conversão direta), sendo 5 milhões para a The Pokémon Company e 5 milhões para a Nintendo.

3º Lugar - Infinite Craft

Utilizando I.A. e sendo desenvolvido por uma única pessoa, Infinite Craft traz um mundo de possibilidades em seus quebra-cabeças. (foto: Reprodução/Neal.fun)

Mais um jogo que pode ser acessado utilizando o navegador, Infinite Craft conta com quatro elementos iniciais: Terra, água, fogo e ar. Com eles, o jogador deve misturar os elementos criando diversos outros para novas misturas. O quebra-cabeça foi criado por um único programador chamado Neal Agarwal, o software utiliza inteligência artificial para criar os elementos.

4º Lugar - Sprunki

O jogo musical e bizarro ganhou muita fama entre o público infantil. (foto: Reprodução/Sprunki)

Um jogo de combinar e fazer diversos sons diferentes, Sprunki esconde um terror obscuro no seu interior. Sprunki ficou muito famoso entre as crianças por receber diversos vídeos de influenciadores, além de ter o sucesso espalhado mais ainda por conta de mapas customizados do Roblox.

5º Lugar - Helldivers 2

O jogo que faz uma paródia de "Tropas Estelares" também movimentou fortemente a internet. (foto: Reprodução/ArrowheadGameStudios)

Soldados dispensáveis, monstros destruidores de lar, muito tiroteio e patriotismo. Helldivers 2 revolucionou o sentimento de comunidade dentro dos jogos, virando um estilo diferente de jogo, do que seu antecessor, que tinha uma visão isométrica da ação, preparadíssima para o próximo passo a Arrowhead Game Studios trouxe um jogo multiplayer em terceira pessoa que foi muito marcante em 2024. No melhor estilo “Tropas Estelares” , Helldivers 2 traz soldados lutando contra insetos alienígenas gigantes para “preservar seu estilo de vida”.

6º Lugar - Wuthering Waves

O RPG produzido pela Kuro Games vem bater de frente com Genshin Impact. (foto: Reprodução//Kuro Games)

Um RPG de ação com vários personagens jogáveis, Wuthering Waves da Kuro Games veio bater de frente com o já estabelecido Genshin Impact, utilizando o mesmo estilo de jogo. Vários personagens no estilo mangá/anime, vários poderes, podendo se alterar a qualquer momento de personagens, além da parte de Gacha – Rodar uma roleta para conseguir novos personagens – do jogo.

7º Lugar - Black Myth: Wukong

O "jogo do mamaco" como ficoui conhecido ganhou uma fama enorme em seu lançamento por conta dos trailers que criaram grande expectativa na comunidade gamer. (foto: Reprodução/Game Science)

Desde 2020 com trailers incríveis, a Game Science finalmente lançou o jogo que conta uma sequência da lenda do Rei Macaco, trazendo o jogador para encarnar o Predestinado, um macaco em busca das relíquias deixadas por Sun Wukong. Com um combate inspirado em jogos Soulslike, principalmente os títulos da FromSoftware, Black Myth contando com combates que vão desafiar o jogador, mas também tem muitas mecânicas para auxiliar o jogador a superar os chefes, que entrarão no caminho do Predestinado.

O jogo já venceu um prêmio de jogo do ano, levando o Golden Joystick Award, na categoria de Supremo Jogo do Ano.

8º Lugar - Strands

Strands consiste em ligar letras espalhadas numa cruzadinha para formar palavras. (foto: Reprodução/NYT)

Strands é outro jogo passatempo do New York Times, nele uma conjunto de letras esconde oito palavras que devem ser ligadas pelos pontos, um caça-palavras mais moderno.

9º Lugar - Brawl Stars

O jogo mobile se faz presente no mundo dos games desde seu lançamento em 2017. (foto: Reprodução/Supercell)

O jogo mobile da Supercell, Brawl Stars, traz um battle arena multiplayer. Continua sendo grande mesmo depois de tantos anos de lançamento. O jogo tem feito ações inéditas, com parcerias grandes, como a Disney - Buzz Lightyear jogável.

10º Lugar - PokéRogue

O roguelike de Pokémon trouxe os monstrinhos mais uma vez à tona em 2024. (foto: Reprodução/PokeRogue)

Um fangame roguelike de Pokémon, em que você deve ir passando por batalhas enquanto tenta sobreviver até fim com o time de monstrinhos escolhidos. Pokérogue ganhou mais relevância, assim como Palworld, por trazer as criaturinhas da Nintendo em uma jogabilidade diferente, renovando o interesse de muitos fãs da franquia.

