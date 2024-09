Nintendo processa Palworld por violação de direitos autorais

Depois de muito tempo do lançamento do jogo, a Pokémon Company finalmente vai tomar ações no tribunal contra Palworld. - (crédito: Reprodução/Pocketpair/Pinterest/Carmelo Bisqueira)

Nesta quarta-feira (18/9), a Nintendo do Japão e a Pokémon Company registraram um processo judicial contra Palworld, por violação de direitos autorais. Palworld ficou famoso em 2024 por ter monstrinhos de bolso assim como em Pokémon, ganhando até o apelido de “Pokémon com armas”, chamados de Pals, que estavam presentes ao redor do mundo aberto do jogo, o jogador podia coletá-los e os utilizar na criação da sua base ou usá-los no combate, tanto contra outros treinadores, quantos outros Pals.

No site oficial da gigante japonesa, uma declaração sobre o processo judicial foi postada :



“Ação judicial por violação de direitos de patente contra a Pocketpair, Inc.

Nintendo Co., Ltd. (sede: Kyoto, Minami-ku, Japão; Diretor Representante e Presidente: Shuntaro Furukawa, “Nintendo” doravante), juntamente com a The Pokémon Company, entraram com uma ação de violação de patente no Tribunal Distrital de Tóquio contra a Pocketpair, Inc. (sede: 2-10-2 Higashigotanda, Shinagawa-ku, Tóquio, “Réu” doravante) em 18 de setembro de 2024.

Esta ação busca uma liminar contra violação e indenização por danos, alegando que Palworld , um jogo desenvolvido e lançado pelo Réu, infringiu vários direitos de patente.



A Nintendo continuará tomando as medidas necessárias contra qualquer violação de seus direitos de propriedade intelectual, incluindo a própria marca Nintendo, para proteger as propriedades intelectuais que ela trabalhou arduamente para estabelecer ao longo dos anos”.



Conforme Palworld foi ganhando a internet, a Pocketpair reiterou várias vezes que não infringiu propriedade intelectual se utilizando de nenhum modelo de Pokémon.



A Pocketpair por sua vez disse que o processo da Nintendo é uma forma de impor limites à criatividade das empresas independentes. Em comunicado, a empresa disse que ainda não sabe quais são as patentes violadas por Palworld ainda:



“Recebemos a notificação desse processo e vamos começar a tomar os procedimentos legais e fazer as investigações adequadas sobre as alegações de quebra de patente. No momento, não estamos cientes sobre as patentes específicas que somos acusados de violar, e não fomos notificados de tais detalhes”.



Não é a primeira vez que a Nintendo processa estúdios por infringir propriedade intelectual de Pokémon, esse ano foi divulgado um processo da Nintendo que rendeu uma multa de 72 milhões de dólares para o bolso da gigante japonesa.

De acordo com relatório publicado pela Gamebiz, no Japão, o processo foi aberto em dezembro de 2021, que tinha total de seis empresas envolvidas no jogo “Pocket Monster Reissue”(também conhecido como Koudaiyaoguai Fuke). Lançado pela primeira vez em 2015 para Android, o jogo de coleta de monstros com batalhas baseado em turnos plagiou vários personagens e designs de criaturas da série Pokémon, incluindo Ash Ketchum e Pikachu.



Desde o lançamento de Palworld, acusações de plágio choveram sobre a Pocketpair por utilizarem monstrinhos visualmente semelhantes aos já consagrados Pokémon, desde o lançamento do jogo no ínicio do ano, a Nintendo ficou flertando com um possível processo para tomar medidas judiciais contra o jogo.