Distrito Drag promove festival gratuito nesta terça-feira (10/12)

Será realizada, nesta terça-feira (10/12), a Performática Drag 2024, a partir das 19h30 no Teatro dos Bancários. O evento é promovido pelo Distrito Drag e convida diversos artistas drag queens e drag kings a se apresentarem. O evento é totalmente gratuito e os ingressos podem ser retirados pelo site do Sympla.

Um total de 20 artistas vão performar o famoso Lip Sync. Cada uma deles preparou dublagens com ajuda das mentoras Linda Brondi, Aloma Divina e Shannon Skarllet. As drag queens e drag kings que vão participar desta edição da Performática Drag 2024 foram escolhidos por processo de análise de suas propostas de lipsyncs. As convidadas foram: Adora Black, Akira, Alejandro O’halla, Ayobambi, Bopety, Cassandra Monster, Day Mahara, Elloa Negrinny, GG Limona, Ginger McGaffney, Harley Pocstar, Invictor, Léo Skiims, Lushonda, Medu Zaa, Melina Impéria, Orianna, Pamela Morgan, Piper Impéria e Simone Demoqueen.

Esta já é a 4ª edição do festival e o tema principal da performance é o ‘Flashback’ que celebra números musicais memoráveis no cenário do pop brasileiro e internacional até os anos 1990. “Não há limites, cada drag, com sua mentora podem criar livremente números que possam ser apresentados dentro da estrutura do teatro”, conta Victor Baliane, diretor e artista drag do Distrito Drag, ao Correio. Todos os 20 participantes inscritos receberão um cachê artístico no valor de R$1200.

Vale lembrar que o Distrito Drag é um projeto social do DF que impulsiona e motiva a cena LGBTQIA+ em Brasília por meio de eventos como o Bloco das Montadas, na época de carnaval, o Fest Drag e o Performática Drag. “A Performática incentiva a nossa arte drag ao dar um palco, com estrutura, luz e som profissionais para que essas artistas se apresentem”, conta Victor.





