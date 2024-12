Capital Gamer 2024: Brasília recebe evento focado no público geek e gamer

Os fãs de games, cultura geek e tecnologia já podem se programar: o Capital Gamer 2024 vai rolar a partir desta sexta-feira (13/12), até domingo (15/12) de dezembro no Pátio Brasil Shopping oferecendo uma experiência completa para o público. Com entrada solidária, bastando doar 1 kg de alimento não perecível, além de ingressos gratuitos disponíveis na plataforma Sympla.

O evento traz uma série de atividades que prometem agradar tanto os gamers mais experientes quanto os curiosos pelo universo digital. Entre os destaques estão: Sérgio Sacani, criador do canal Space Today e referência na divulgação científica. Sacani comandará um bate-papo exclusivo sobre ciência, tecnologia e exploração espacial, integrando ciência e cultura geek. Outra personalidade que marcará presença será o Muca Muriçoca, um dos influenciadores mais queridos do Brasil, conhecido por sua interação humorística com o público. Além disso, a arena contará com estações gratuitas para o público aproveitar os games mais famosos do momento.

Os participantes também poderão se inscrever em competições especiais, como:

Arena Gamer: espaço interativo com competições de grandes títulos como FC 25, Valorant, Free Fire e Just Dance 25.

Feira Geek: produtos exclusivos e novidades do universo pop e geek.

Rodas de Conversa: painéis com influenciadores, especialistas e personalidades do cenário geek e gamer.

Campeonato de Cosplay: um show de criatividade e interpretação com personagens icônicos.

Podcast Ao Vivo: conteúdo especial gravado diretamente do evento.

Uma área especial será dedicada a expositores do universo pop e geek. Produtos exclusivos, colecionáveis e novidades do mercado estarão disponíveis para compra. Os fãs terão a chance de participar de gravações ao vivo de podcasts, além de rodas de conversa com influenciadores e especialistas em cultura geek, games e tecnologia. O evento conta com o apoio de marcas de destaque, como Monster Energy, além do patrocínio da Caixa Econômica Federal, que reforça o compromisso de apoiar iniciativas que promovem a inclusão, tecnologia e criatividade.

Serviço:

Capital Gamer 2024

Data: 13, 14 e 15 de dezembro de 2024

Horário: Das 14h às 20h

Local: Pátio Brasil Shopping

Entrada: Gratuita, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível

Ingressos: Disponíveis na plataforma Sympla

Mais informações: @capitalgameroficial

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular