Hogwarts Legacy 2: rumores indicam que sequência pode ser jogo serviço e fãs protestam

Hogwarts Legacy, o jogo que trouxe o mundo bruxo mais famoso dos últimos anos para os videogames — sendo o título mais vendido de 2023, na época com mais de 22 milhões de cópias — já teve sua sequência anunciada pela Warner Bros. Games, mas rumores apontam que empresa estaria interessada em produzir um live-service (Jogo serviço) do universo de Harry Potter.

O rumor foi embasado sobre uma declaração que o CEO da divisão de games da empresa, JB Perrete, fez recentemente, dizendo que não havia desistido ainda de tentar produzir um jogo de sucesso no gênero live service.

“Em vez de apenas lançar um tipo de jogo de consolas pronto e preparado, como podemos desenvolver um jogo à volta, por exemplo, de Hogwarts Legacy ou Harry Potter, que seja um Live Service onde as pessoas podem ir hoje e viver, trabalhar, construir e jogar?”

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A WB Games não teve um histórico bom com jogos por serviço em 2024, Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça, uma das maiores apostas da empresa no gênero sendo um fracasso de vendas, chegando a atingir na Black Friday 95% de desconto do preço base.

Leia também: Novo Jogo da Tencent é acusado de plagiar franquia original da Sony

Os fãs não querem

Uma petição feita por jogadores para que o próximo Hogwarts Legacy 2 não seja um live service já alcançou mais 10 mil assinaturas, o texto pede também para a sequência se manter como um jogo de campanha single-player.

“A razão por que Hogwarts Legacy é tão amado e se tornou o jogo mais vendido do ano é porque era uma experiência single player que só queria ser um jogo divertido que as pessoas pudessem aproveitar e experimentar o Wizarding World por si mesmas. As pessoas não querem um serviço ao vivo cheio de microtransações e uma rotina forçada”.

A página criada no site Change.org tem hoje, dia 5 de dezembro conta com 12.446 assinaturas e mirando atingir 15 mil como meta. além do trecho destacado, alguns fãs enviaram vídeos dando depoimentos do porque o jogo perderia qualidade caso se tornasse um live service.

“Não vamos fazer mais jogos por serviço com FOMO - Fear of missing out, é uma síndrome que toca no medo de ser “deixado de fora” de algum assunto - com o grinding - Ficar muito tempo engajado no jogo simplesmente para subir de nível para alcançar mais recompensas - e os passes de batalhas, já tivemos jogos demais disso e estamos fartos disso. Só deixem os desenvolvedores fazerem o jogo como eles querem fazer. Live service tem arruinado muitos games por aí, estamos cansados disso, nós queremos uma aventura normal, não queremos que fiquem arrancando dinheiro da gente”. Disse um dos apoiadores em um vídeo.

Ainda não se tem informações concretas de que Hogwarts Legacy 2 será um jogo por serviço e até o momento a WB Games não se pronunciou sobre o assunto.