Viih Tube e Eliezer comemoram 1º mêsversário de Ravi no hospital

Ravi, filho da influenciadora Viih Tube e do ex-BBB Eliezer, completou um mês de vida. Mesmo com o bebê internado, o casal decidiu celebrar o 1º mêsversário da criança e tornar o momento especial.

"Bom dia, gente! Hoje o Ravi completa um mês de idade, um mês de vida. A gente não vai comemorar como achamos que iria, como a gente gostaria, na verdade, mas a gente vai comemorar", disse Eliezer nas redes sociais.

No vídeo, ele aparece fazendo uma faixa escrita "Parabéns". Na sequência, Eliezer conta que Viih levará um bolo e docinhos, além de chapéus de aniversário para compor a festinha.



Ravi está internado há quase um mês. Inicialmente, sairam informações de que o bebê teria passado por uma cirurgia de cateterismo, mas Viih Tube desmentiu os boatos em seguida.

De acordo com ela, os médicos ainda não definiram o quadro de saúde do filho. "Ele não tem um diagnóstico fechado ainda, as coisas ainda não passaram, ainda estamos vivendo dia após dia na UTI! Mas ele está melhorando e já já vai passar tudo isso", disse no início do mês.

Na época, a influenciadora usou as redes sociais para fazer um apelo aos internautas que compartilham notícias falsas sobre o estado de saúde de Ravi. No Instagram, ela pediu que informações erradas parassem de ser compartilhadas pois ela estava "adoecendo" com a situação.