Romancista e diplomata Edgard Telles Ribeiro é eleito para a ABL

O escritor e diplomata Edgard Telles Ribeiro foi eleito, nesta quarta-feira (11/12), para ocupar a cadeira 27 da Academia Brasileira de Letras (ABL), antes ocupada pelo poeta Antônio Cícero, morto em outubro deste ano. Brasileiro nascido no Chile em 1944, 80 anos, Telles Ribeiro é autor de 13 livros de ficção, entre contos e romances, e foi eleito com 28 votos.

O autor já foi finalista do Prêmio Jabuti duas vezes e o mais recente livro publicado é Jogo de armar (Todavia), romance no qual um escritor se confunde com o próprio personagem. Em O impostor, também publicado pela Todavia em 2020, um casal de viagem a Nápoles visita o vulcão Vesúvio, cenário de uma queda trágica. A história de um passado narrado se confunde com o presente nesse romance que fala sobre memórias e afetos.

A eleição de Telles Ribeiro para a ABL abre espaço para um autor de ficção cujas narrativas são envolventes e fisgam o leitor. Além das indicações aos Jabutis, o escritor também recebeu o prêmio da ABL pelo romance Olho de rei. O punho e a renda, uma espécie de narrativa sobre os bastidores do mundo diplomático durante a ditadura, foi escolhido como melhor romance no Prêmio do Pen Clube, em 2011.

O nome do autor já havia sido cogitado para a ABL desde o ano passado, quando também era um dos favoritos, mas perdeu para a historiadora Lilia Moritz Schwarcz.