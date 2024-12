Lourenço Dutra lança livro sobre a superquadra 312 norte nesta quarta

A Doze, livro de Lourenço Dutra sobre a famosa e populosa Superquadra 312, será lançado nesta quarta (11/12) no Bar Beirute, na 107 norte, às 19h. Entre passagens autobiográficas e histórias contadas, a história segue a vida do autor em uma das quadras mais antigas da Asa Norte e uma das primeiras a ser ocupada em Brasília, em 1966, ano que o autor se mudou para lá.

Filho de pioneiros, o autor conta que, na época, as pessoas vinham a Brasília em busca de oportunidades e emprego estável. “Queriam segurança, pagar as contas e quem sabe um apartamento ou casa própria, um lugar que, ‘se desse certo’, poderia gerar oportunidade para os filhos também”. Também fala que a 312 era conhecida por abrigar professores, taxistas, funcionários públicos, cabeleireiras, comerciantes, entre outros. “As pessoas eram muito diferentes, cariocas, nordestinos, catarinenses e maranhenses, volta e meia se estranhavam”.

Morando em Brasília no período em que a cidade ainda estava em construção, Lourenço vivenciou momentos marcantes na região. “Lembro de um colega que morreu soterrado brincando de escavar túneis nos imensos buracos gerados para a construção dos comércios locais, e de outro que morreu afogado no Lago Paranoá”, relembra o autor. “A falta de energia elétrica também era constante”.

Lourenço Dutra nasceu em Brasília, em 1963, e é graduado em história e jornalismo. Publica suas obras desde 2007, quando estreou com o livro de contos O olhar dos outros. “Se eu pudesse reviver um momento da época seria o de passar uma tarde com meus amigos de infância e com o meu pai. Muitos amigos morreram, se mudaram, perdi contato. Meu pai também se foi. Mas gostaria de voltar como criança, que vem do futuro mas não sabe de nada. Não sabe que um dia tudo aquilo acabaria”, finaliza.

Serviço



A doze

De Lourenço Dutra. Lançamento nesta quarta-feira (11/12), às 19h, no Bar Beirute (SCLN 107 Bloco D, loja 1).

