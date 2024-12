Casal do 'BBB 14', Franciele e Diego Grossi se separam após 10 anos

Os ex-BBBs Franciele e Diego Grossi terminaram o casamento. Os dois se conheceram há dez anos e iniciaram o romance diante das câmeras no Big Brother Brasil 14. Um ano após a participação de ambos no reality show, eles se casaram.

"Separação nunca é fácil, ainda mais quando se está há mais de 10 anos juntos, e tendo filho, cachorro, uma vida juntos. Mas após muitas tentativas, objetivos e atitudes decidi que seria o melhor para todos", contou Fran ao jornal Extra.

No BBB 14, Fran e Diego formaram o casal chamado de "Frango" (junção de seus nomes). Em 2022, os dois chegaram a anunciar um término, após participar do Power Couple, reality da Record, mas meses depois reataram o matrimônio. Dessa vez, estão já há quase dois meses separados.

"Agora estamos conseguindo lidar de forma mais amigável e buscando o melhor para o nosso filho. Diego tem pego ele aos fins de semana, já que durante a semana ele fica comigo", disse ela.

"Entregamos a casa em que morávamos, guardei tudo em um guarda volumes até me reorganizar e voltei para a casa da minha mãe, que é minha rede de apoio. Estou focada em mim, na minha saúde física e mental, focando no meu trabalho", afirmou.

Nas redes sociais, o ex-casal ainda mantém fotos dos dois juntos e com a família. Eles são pais de Enrico, que hoje tem quatro anos.