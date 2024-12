Diretora premiada, Luciana Malavasi lançará novo longa em 2025

Thaia Perez e Ana Costa são as protagonistas do curta O novo corpo, com roteiro e direção de Luciana Malavasi, ao centro - (crédito: Divulgação)

Thaia Perez e Ana Costa são as protagonistas do curta O novo corpo, com roteiro e direção de Luciana Malavasi. As filmagens aconteceram em Jundiaí, em São Paulo e a estreia está prevista para 2025.

Thaia pode ser assistida na série Cidade invisível (Netflix), e Ana está no elenco de Tremembé (Amazon), ainda sem previsão de lançamento.

“O curta tem como objetivo retratar a exploração animal e a destruição ambiental, utilizando o corpo humano como objeto principal da narrativa. O projeto possui um apelo forte, baseado na temática da sustentabilidade, um tópico frequentemente discutido em nossa sociedade e de grande importância mundial”, explica Luciana.

No ano passado, Luciana foi premiada com A janela de Íris, como Melhor Diretora no Rotterdam Independent Film Festival e também no Berlin Shorts Award.