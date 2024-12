Selena Gomez anuncia noivado: 'Para sempre começa agora'

Selena Gomez anunciou que está noiva do produtor musical Benny Blanco. A novidade foi compartilhada pela própria cantora em seu perfil do Instagram. "Para sempre começa agora", escreveu na legenda.

O casal se conheceu em 2019 após trabalharem juntos na música I can't get enough. No entanto, o namoro só começou em junho de 2023, e o relacionamento foi confirmado em dezembro do mesmo ano.

Nos comentários da publicação, Benny escreveu: "Ei, espere... essa é a minha esposa". Diversas celebridades também comemoraram a novidade.

Taylor Swift disse que será a "menina das flores" do casamento, enquanto Nina Dobrev desejou felicidades ao casal: "Tão feliz por vocês dois". Lily Collins disse que foi "a melhor notícia" que recebeu: "Não podia estar mais feliz por vocês os dois", declarou.

Outros artistas como Jennifer Aniston, Cardi B, Ashley Benson, Shay Mitchell, Julia Michaels, Suki Waterhouse, Gwyneth Paltrow, Lil Nas X e Laura Marano também desejaram felicidades.