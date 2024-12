Luau MTV volta com colaboração inédita entre L7nnon e Marcelo Falcão

Rio de Janeiro — O Luau MTV está de volta à grade da emissora paga após 12 anos de hiato. A parceria inédita entre o rapper L7nnon e Marcelo Falcão, ex-vocalista do O Rappa, brinda o retorno de um dos programas mais icônicos dos anos 2000, com estreia prevista para às 20h30 desta quinta-feira (12/12). A atração também será disponibilizada na plataforma de streaming Pluto TV e no YouTube da MTV Brasil.

Gravada em Preá, no Ceará, a reestreia da atração, rebatizada Corona Luau MTV, é resultado da parceria entre o canal de TV e a marca de cervejas. A edição será comandada pela atriz Bella Campos, enquanto Pedro Scooby apresentará os bastidores e Sarah Oliveira entrevistará os artistas musicais. A ex-VJ, inclusive, foi a responsável por apresentar, em 2004, a participação da banda O Rappa no programa.

“Quando eu cheguei no local da gravação, todo mundo falou que o Falcão estava me esperando”, relembrou Sara. “Assim que eu o encontrei, ele falou: ‘Agora sim o Luau está acontecendo’. Foi muito bonito”, emocionou-se a apresentadora.

Sarah afirmou que comandar a atração durante os anos 2000 foi um dos pontos altos da carreira. “Eu amava apresentar esse programa. E todo mundo estava esperando por isso, não só a gente. Quando foi anunciado, as pessoas tiveram uma recepção muito calorosa. É um programa que desperta nas pessoas uma forte memória afetiva”, avaliou a ex-VJ.

No show, Falcão e L7 apresentaram releituras dos principais sucessos das carreiras, como Pescador de ilusões e Só mais um dia, respectivamente. “Foi uma grande responsabilidade, uma pressão sinistra”, riu o rapper. “Estar do lado desse cara é algo que não estava nem na minha planilha de sonhos, era algo muito distante da realidade para mim”, disse.

Programa apresentado entre as décadas de 1990 e 2000, o Luau MTV foi, até 2012, a celebração da chegada do verão. A atração reunia nomes da música nacional e internacional em apresentações a beira mar, em formato acústico e intimista, com participação do público. Ivete Sangalo, Charlie Brown Jr., Cássia Eller e Nando Reis são alguns dos músicos que tiveram shows eternizados pela produção.