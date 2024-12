Expansão do Programa Rouanet nas Favelas contemplará Brasília em 2025

A partir de 2025 Brasília será uma das cinco capitais brasileiras a receber os incentivos culturais do programa Rouanet nas Favelas, fruto de uma parceria entre o Ministério da Cultura (MinC), a Vale, o Instituto Vale Cultural e a Central Única das Favelas (Cufa). O objetivo principal do programa é democratizar e nacionalizar o acesso aos recursos incentivados pela Lei Rouanet, conforme determina o artigo 50 do Decreto nº 11.453/2023, que regulamenta os mecanismos de fomento cultural no Brasil.

A expansão do projeto foi anunciada na última terça-feira, (10/12), durante cerimônia de apresentação dos resultados de 2024 que contou com a presença ministra da Cultura, Margareth Menezes, acompanhada do secretário de Economia Criativa e Fomento Cultural do MinC, Henilton Menezes, do presidente da Vale, Gustavo Pimenta, e da presidente nacional da Cufa, Kalyne Lime. “A cultura voltou e esse encontro representa essa retomada. Nós temos a convicção de que a arte transforma e esse projeto reafirma a nossa visão. Nós temos que estar juntos andando de mãos dadas com todos os parceiros para viabilizar projetos como esses", afirmou Hugo durante a ocasião.



Lançado em 2024, o programa já impactou comunidades de Belém, Fortaleza, Salvador, São Luís e Goiânia, com ações voltadas à valorização da diversidade e inclusão em áreas como música, artes cênicas, artes visuais e literatura. Nesta nova etapa, além do DF, a iniciativa também irá contemplar Belo Horizonte, Manaus, Recife, Vitória e retornará a Belém, devido à realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que acontecerá na capital paraense no próximo ano.

A decisão de incluir essas capitais foi baseada em critérios que consideraram o baixo índice de projetos aprovados para captação de recursos nesses locais. Em 2025 o investimento total estimado para a expansão é de R$ 5 milhões, oriundos de incentivos fiscais pela Lei Rouanet e do patrocínio da Vale. O montante será distribuído igualmente entre as cinco novas cidades, com R$ 1 milhão para cada uma.

Nessa nova etapa o programa continua com o foco em ações afirmativas, incentivando projetos liderados por mulheres, pessoas negras, indígenas, LGBTQIAP+, idosos e pessoas com deficiência. As inscrições para novos projetos estarão abertas a partir de 1º de março de 2025, com previsão de execução até 31 de dezembro de 2026. Para facilitar a participação de produtores culturais, serão promovidas oficinas de capacitação nas cidades contempladas.