A paixão por novelas que levou Wendell Bendelack duas vezes ao Emmy

Wendell Bendelack é um exemplo vivo de como o talento, a dedicação e a paixão pelo ofício podem moldar uma carreira de sucesso. Atualmente colaborador em Volta por cima, sua quinta novela em oito anos na Rede Globo, ele acumula no currículo trabalhos em duas produções indicadas ao Emmy Internacional: Cara & coragem (2023), de Claudia Souto, e Nos tempos do Imperador (2022), de Alessandro Marson e Thereza Falcão. Apesar do orgulho em carregar essas indicações no currículo, o paraense de 50 anos admite que isso não interfere diretamente na sua carreira. "Na prática, não percebo isso, mas fico orgulhoso de constar no meu currículo essas duas indicações. Para mim, elas já valem como vitória."

Declaradamente noveleiro, Wendell prefere maratonar tramas clássicas em vez de séries, e sua paixão pelo gênero é evidente. Atualmente, ele revisita O dono do mundo, Corpo a corpo e O outro, todas estreladas por sua musa inspiradora, Malu Mader. "O público vive em constante mudança, o mundo de um modo geral. Meu pensamento é: se vamos escrever novela, vamos escrever novela. Não é série, nem seriado, nem cinema. É melodrama na veia, sem medo das tintas fortes." Ainda assim, ele reconhece que é impossível prever o sucesso de uma produção, pois cada obra encontra um público em um momento diferente.

Comédia e música

Antes de conquistar o universo das novelas, Wendell ganhou notoriedade com a comédia teatral Surto, que percorreu o Brasil por 12 anos. Embora muitos o associem ao humor, ele confessa: "Acho dificílimo escrever comédia. Prefiro um bom drama, uma boa tragédia", revela, aos risos. Como ator, sua experiência no palco, especialmente com o improviso, foi fundamental para desenvolver sua habilidade como roteirista. Durante Surto, interpretando a irreverente professora Jezebel, Wendell frequentemente dizia: "Eu quero fazer novela." Para ele, os deuses entenderam o verbo "fazer" no sentido de "escrever" novela e não atuar nela.

Este ano, Wendell também surpreendeu ao se aventurar como cantor no musical Alguma coisa podre. A experiência, que surgiu por acaso, foi um marco em sua carreira teatral, despertando uma paixão antiga por musicais. "Sempre gostei de musicais, adoro um karaokê, mas não me sentia apto. Um dia, o diretor Gustavo Barchilon me mandou um direct perguntando se eu cantava. Mandei o meu melhor vídeo de uma aula, ele gostou e me convidou para o elenco. Foi destino."

Trabalho em família



Casado há 21 anos com o ator Rodrigo Fagundes, que também integra o elenco de Volta por cima, Wendell revela que os dois evitam falar sobre a novela em casa, embora assistam aos capítulos juntos. "Não sei se ser casado com alguém do meio artístico é mais fácil, mas com o Rodrigo é incrível. A gente torce um pelo outro, não tem competição, e o destino, de uma maneira ou outra, nos junta nos projetos. Adoro trabalhar com ele."

Entre as curiosidades da atual novela das 19h, Wendell se emocionou ao descobrir uma homenagem à sua família no texto da novela. Gigi, personagem de Rodrigo, comentou que tinha um casaco "legítimo Bendelack", o que agitou as redes sociais. "Fico feliz e adorei que agitou as redes sociais. Foi um carinho da Claudia. Ela já tinha feito algo semelhante em Pega pega. É uma brincadeira que sempre me emociona."

Com uma sinopse de novela já aprovada pela Globo, Wendell sonha em estrear como autor principal, embora também almeje explorar séries, filmes e outros formatos. Contudo, sua verdadeira paixão continua sendo a novela. "É um sonho antigo que estou batalhando para se tornar realidade, quem sabe um dia? Quero escrever série, curta, longa... Mas a minha paixão é novela", finalizou.