Vídeo: Rodrigo Faro se emociona ao desmontar camarim na Record

Fim de uma era! Rodrigo Faro publicou um vídeo no Instagram onde aparece desmontando seu camarim na Record, na noite da sexta-feira (13/12). O apresentador, de 51 anos, relembrou momentos importantes de sua carreira, enquanto guardava lembranças do programa A Hora do Faro.

"Já em clima de despedida por aqui! Guardando as lembranças do meu camarim de uma linda história de 17 anos que escrevemos aqui. E que venham novas histórias?", escreveu ele na legenda do vídeo.

Nas imagens, o apresentador aparece retirando quadros das paredes, entre eles registros icônicos de suas caracterizações no famoso quadro Dança, Gatinho, onde já encarnou artistas como Katy Perry, Paula Fernandes e Michael Jackson.

"O que você está fazendo, Faro? Eu tô guardando recordação do 'Dança, Gatinho', que ficava aqui no meu camarim, nesse painel. Ó, por exemplo, Michael Jackson... tem um pouco a minha história, né? Aí eu vou tirando com cuidado pra guardar isso com muito carinho em casa, né? A gente vai fazer um painel, lá em casa, com todas as fotos do 'Dança, Gatinho'. Afinal de contas, foram mais de 350 Dança, Gatinho."

Rodrigo Faro encerra contrato com a Record

Rodrigo Faro anunciou na semana passada que deixará a Record, após quase 17 anos na emissora. Em comunicado postado em suas redes sociais, o apresentador, afirmou que teve uma "jornada incrível" na emissora, mas que chegou o momento de encerrar o ciclo.

Segundo Faro, ele e a Record decidiram em comum acordo não renovar o contrato: "Foi uma decisão tomada com muita reflexão e com o coração cheio de gratidão. Foram anos de aprendizado, desafios, e realizações que levarei para sempre comigo", afirmou ele.

O apresentador finalizou agradecendo a todos da equipe que, junto com ele, "construíram essa história de sucesso".

"Este não é um adeus, mas sim um até breve. Estou animado para os novos desafios e projetos que estão por vir. Em breve contarei todas as novidades para vocês, e espero continuar contando com o apoio de vocês nessa nova fase da minha carreira", adiantou ele.

Início na Record

Rodrigo Faro chegou na Record TV em 2008 para integrar o elenco da novela Chamas da Vida. Depois, ele apresentou o programa O Melhor do Brasil, substituindo Márcio Garcia, que havia retornado à Globo.

Em 2014, ganhou um programa só seu, A Hora do Faro - que permanece no ar até então e que fez enorme sucesso com os quadros Dança, Gatinho, e Vai dar Namoro.

Na emissora, Faro também comandou os realities Ídolos, A Fazenda de Verão e Canta Comigo, além de ser presença constante em outros programas do canal.