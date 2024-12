Fernanda Torres considera "impossível" ganhar o Oscar em 2025

Um dia antes da indicação ao Globo de Ouro, Fernanda Torres ficou em segundo lugar no prêmio de melhor atuação da Associação de Críticos do Cinema de Los Angeles. A brasileira apareceu ao lado de Demi Moore ("A Substância") nesse posto. - (crédito: reprodução/instagram @theacademy)

Fernanda Torres foi tema de uma reportagem do jornal norte-americano The New York Times, publicada neste sábado (14/12). O texto aborda o sucesso de Ainda estou aqui e a carreira da atriz, que é protagonista do longa. Na entrevista, ela revelou ter poucas expectativas sobre a chance de ganhar o Oscar pelo filme.

"Seria uma história incrível se eu estivesse ali depois da minha mãe. Agora, ganhar, eu considero impossível", disse Fernanda ao relembrar a indicação de sua mãe, Fernanda Montenegro, há mais de duas décadas.

Na época, Montenegro fez história ao se tornar a primeira atriz brasileira indicada ao Oscar de melhor atriz. Ela perdeu o prêmio para Gwyneth Paltrow.

Ainda estou aqui está quebrando recordes desde a estreia, em novembro. O lançamento do filme de Walter Salles ofuscou grandes sucessos do cinema mundial, como Wicked e Gladiador II.

Nesta semana, o longa foi indicado ao Globo de Ouro, na categoria de melhor filme em língua estrangeira. Fernanda Torres também foi indicada. Ela concorre ao lado de Pamela Anderson, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton e Kate Winslet.

Até o momento, Ainda estou aqui já conquistou vários prêmios, incluindo o de Melhor Roteiro no Festival de Veneza deste ano, um dos festivais de cinema mais importantes do mundo.

O filme é baseado no livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva sobre o próprio pai, o deputado federal Rubens Paiva, que foi preso e morto durante a ditadura militar. Após a morte do marido, Eunice Paiva precisa mudar de rotina e vira ativista de direitos humanos.

O The New York Times ressalta, inclusive, que o filme está sendo exibido no Brasil durante as investigações de uma tentativa de golpe de Estado após a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022.