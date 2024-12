Lula recebe alta, mas permanecerá em São Paulo para monitoramento médico

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu alta antecipada do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no domingo (15/12), após apresentar uma recuperação mais rápida do que o esperado dos procedimentos realizados na região da cabeça. Contudo, ele permanecerá na capital paulista até a próxima quinta-feira (19), quando passará por uma nova tomografia para avaliação clínica. Apenas após esse exame, os médicos decidirão se o petista poderá retornar a Brasília.

O chefe do Executivo comentou seu estado de saúde e a alta hospitalar durante coletiva de imprensa com a equipe médica. Ele relatou ter ficado assustado na semana passada, especialmente com o crescimento do hematoma na região do crânio, decorrente de uma queda sofrida em outubro.

Os médicos responsáveis pelo tratamento de Lula informaram que ele está evoluindo bem clinicamente, mas destacaram a necessidade de manter alguns cuidados. O presidente foi orientado a evitar atividades físicas intensas e viagens longas de avião enquanto seu estado de saúde é monitorado.

A nova tomografia, marcada para o dia 19, será fundamental para determinar o próximo passo em sua recuperação e possivelmente autorizar o retorno do chefe do Executivo à capital federal.

Transparência



O hematoma na região do crânio foi identificado após uma queda sofrida por Lula há dois meses. O crescimento do hematoma preocupou os médicos e levou à realização do procedimento, que ocorreu sem complicações. Agora, a atenção está voltada para acompanhar a evolução clínica e evitar qualquer complicação no processo de recuperação.

A coletiva de imprensa no momento da alta hospitalar reforçou o compromisso de Lula em manter a transparência sobre sua saúde. Ao agradecer aos médicos e aos profissionais de saúde, o presidente expressou gratidão pelo atendimento recebido no Hospital Sírio-Libanês e tranquilizou os jornalistas sobre seu estado atual. "Agora, é seguir as recomendações médicas à risca e continuar trabalhando pelo Brasil, mesmo que em ritmo reduzido nos próximos dias", declarou.

