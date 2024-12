Quem são os sobrinhos de Gugu que foram contemplados com herança

A batalha judicial pela herança de Gugu Liberato chegou ao fim. Os três filhos e os cinco sobrinhos do apresentador dividirão um patrimônio total de R$ 1,4 bilhão.

De acordo com o testamento do comunicador, 75% da herança será destinada a seus três filhos, João Augusto, Marina e Sofia. Os outros 25% irão aos sobrinhos, em uma soma que equivale a R$ 350 milhões -- a serem divididos por cada um deles. Mas, afinal, quem são os sobrinhos do apresentador?

Três dos sobrinhos são filhos do irmão mais velho de Gugu, Amandio Liberato. Alexandre Liberato, de 38 anos, mora em Piracicaba, onde é dono de uma franquia de beleza ao lado da mulher, Raquel.

André Liberato, de 35 anos, também filho de Amandio, trabalhava ao lado do tio cuidando da área comercial dos programas do apresentador. Já Amanda Liberato, de 34 anos, a caçula dos irmãos, trabalha como chef de cozinha. Ela comanda a Confeitaria Afetiva.

Os outros dois sobrinhos são filhos de Aparecida Liberato, irmã de Gugu e responsável pelo espólio do apresentador. Com redes sociais fechadas e vivendo longe dos holofotes, Rodrigo Caetano, de 37 anos, e Alice Caetano, de 35, também foram beneficiados com a herança do tio.

Entenda a disputa pela herança de Gugu Liberato

Em seu testamento, Gugu não reconheceu Rose Miriam, mãe de seus filhos, como companheira em união estável o que deu início aos processos pela divisão. O documento nomeou a irmã do apresentador, Aparecida Liberato, como responsável por cuidar de seu espólio (bens divididos entre os herdeiros). Nele, 75% do patrimônio foi deixado para aos três filhos com Rose e os 25% restantes para os cinco sobrinhos; além de destinar uma pensão vitalícia para mãe, Dona Maria do Céu, de R$ 163 mil.

"Meu pai tinha a ideia de que a geração dos filhos sempre apoiaria os pais, por isso não deixou nada para os meus tios e tias mas deixou para os sobrinhos. Ele deixou para os filhos para que, se algo acontecesse, pudéssemos ajudar", disse João Augusto Liberato em entrevista ao Fantástico.

Na ocasião, o jovem se colocou contra a posição da mãe e das irmãs, as gêmeas Marina e Sofia, hoje com 20, que a apoiavam na busca pelo reconhecimento de união estável e divisão da herança. "Meu pai nunca quis se casar, era um desejo dele. Eu só queria defender o desejo do meu pai. Tudo poderia ter sido resolvido em uma conversa em família".

"A família ficou dividida na época. Eu tinha opiniões diferentes das minhas irmãs então ficou um clima ruim", relembrou João que optou por seguir o posicionamento da tia e inventariante da herança.

Aparecida Liberato também se manifestou sobre o caso e afirmou ter passado por momentos difíceis enquanto inventariante. Questionada sobre a posição de Rose durante a disputa, a irmã de Gugu preferiu não comentar, se restringindo a dizer que o caso poderia ter sido solucionado em um tempo muito menor já que foram "cinco anos de dor".

O fim da disputa teve início em uma conversa promovida por João Augusto com as irmãs, a mãe e advogados da família. Meses após o encontro, em agosto, Rose deu fim ao processo para reconhecimento de união estável. "Qual o sentido disso? Provar que sou companheira? Pus um ponto final para que meus filhos pudessem dar início à divisão" afirmou Rose. Segundo ela, o caso deixou mágoas mas ainda há amor pela família do apresentador e vontade de uma reconciliação.

Com a divisão, Rose declarou que está financeiramente bem e revelou que os valores garantidos com o fim da disputa são mais altos que o esperado.