Alexandre Carlo lança videoclipe da música‘Deixa Que o Amor Envolve’

A música Deixa Que o Amor Envolve, de Alexandre Carlo, ganha videoclipe no canal do YouTube do artista. A faixa faz parte do EP Carlo 50, projeto que deu início a carreira solo do guitarrista, vocalista e compositor da banda brasiliense de reggae Natiruts.

A música conta com a participação do guitarrista Marcelo Barbosa e com a colaboração da compositora, produtora e artista italiana Nathalia. Com cenas de locais que marcaram a trajetória pessoal e profissional de Alexandre, o videoclipe explora o samba, a praia e o futebol como forma de traduzir e expor a energia do músico.

A obra é caracterizada por uma iluminação amarelada que transmite a energia e expectativa por dias melhores da música. Com uma pluralidade de rostos e personagens, o videoclipe mostra a rotina das comunidades brasileiras e expõe um Brasil real e múltiplo.