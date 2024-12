"Ainda estou aqui" está entre os 15 pré-indicados ao Oscar

Representado na lista dos pré-indicados ao prêmio de melhor filme internacional, no Oscar, o Brasil, com o filme Ainda estou aqui, de Walter Salles, já pode botar o olho e a torcida na próxima etapa da seleção: dia 17 de janeiro virá — ou não — a seleção oficial para o longa baseado na vida da família do escritor Marcelo Rubens Paiva. A ativista Eunice Paiva (papel interpretado por Fernanda Torres) está no cerne de todo o roteiro. Já candidata ao Globo de Ouro de melhor atriz, Fernanda tem chances de ser lembrada na lista das finalistas pela estatueta dourada. Nas regras da Academia — que vota o Oscar — 15 longas-metragens do mundo inteiro entrarão na disputa para integrar a lista definitiva que contemplará cinco produções. Outros países que disputam vaga com o Brasil na competição são França, Dinamarca, Alemanha e Itália.

Além do afunilamento aos indicados a melhor filme internacional, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas apresentou nesta terça (17/12) outros candidatos aos prêmios das categorias melhor animação (curta) e melhor longa em documentário, junto com sete outras categorias. Num adianto, despontam candidatos a melhores efeitos visuais e maquiagem e penteados, além das categorias de curtas-metragens e melhor som, entre outras. Para a formatação da lista de filme internacional competiram 85 títulos e, entre as animações, ficam 31 filmes (com direito a futura redução para cinco finalistas), enquanto os longas documentais analisados vieram na quantidade de 169.

Brasília estava nesta última lista com o filme de Renato Barbieri Tesouro Natterer, vencedor do prêmio É Tudo Verdade e, no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, dos troféus da Mostra Brasília de melhor filme, melhor trilha sonora e melhor roteiro. O longa de Barbieri acompanha os feitos do naturalista austríaco Johann Natterer no Brasil do século 19. Entre as vagas para melhor curtas-metragens, estavam Boi de conchas (coprodução entre Estados Unidos e Brasil assinada por Daniel Barosa) e o paraibano O sertão vai vir ao mar (de Rodrigo Cesar).

Vale a lembrança de que o Brasil, até hoje, teve quatro longas finalistas ao Oscar de melhor fita internacional, com os filmes O pagador de promessas (1963); O quatrilho (1996), O que é isso, companheiro? (1998) e Central do Brasil (1999). Outro dado importante está no desempenho do novo longa de Walter Salles junto às bilheterias nacionais: mais de 2,5 milhões de espectadores assistiram ao filme. A festa de anúncio dos vencedores do Oscar, que, em 2025, chega à 97ª edição, será dia 2 de março, tendo a estimativa de público de 200 países.