Sósia de Fernanda Torres faz campanha pela atriz: "Dá o Oscar para ela"

Se uma Fernanda Torres não é o suficiente, que tal duas? Essa é a ideia do concurso de sósias da atriz promovido pelo cinema Estação Net Rio no último domingo (15/12), no Rio de Janeiro. Ao todo, foram 30 candidatas ao posto de clone da estrela de Ainda estou aqui, tinha versão plus size e até mesmo um homem. Mas a grande vencedora foi Lu Anastácio, que também é atriz.

Feliz por vencer o concurso, Lu agora se engajou em outra campanha: a que pede que Fernanda seja indicada (e ganhe) o Oscar. “Eu, como uma das fãs dela, estou torcendo para ela ser indicada ao Oscar, tem até a hashtag ‘dá o Oscar pra ela’, de iniciativa do Estação Net Rio. Estamos muito felizes e acreditamos na indicação dela e que ela vai ganhar o prêmio”, apostou.

Ela vai além e sugere um trabalhou com o “clone”: “Quem sabe eu não estou com ela num próximo filme? Quem sabe não faço uma irmã?”, brincou.

Como foi a disputa?

À reportagem, Lu contou que ficou sabendo do concurso pela filha dela, que, juntamente com o genro, a incentivaram a participar. No começo, ela ficou na dúvida, mas acabou se convencendo. “Eu aceitei e fiquei entusiasmada primeiro porque achei que era uma coisa muito brasileira, apesar de já ter acontecido nos Estados Unidos, é esse espírito de brincar com as coisas. E segundo que eu sempre ouvi isso que eu parecia com a Fernanda Torres”, contou.

Ela chegou cedo e, aos poucos, foi vendo outros candidatos chegarem. “Você se mistura naquela galera. Eu fui para brincar, mas eu sabia que tinha chance, porque eu me acho parecida com ela”, relatou.

Segundo ela, são várias as ocasiões em que foi confundida com a atriz. “Teve uma ocasião que eu estava com minha filha no elevador, conversando com ela, entrou um cara e ficou me olhando. Quando o elevador abriu, ele disse ‘minha filha adoraria estar aqui’”, lembrou. Em outra situação, ela chegou a ser abordada por um amigo de Fernanda, que se assustou com a semelhança.

Até mesmo dentro de casa tinha situações em que a semelhança não passava batido. “As amigas da minha filha me apelidaram de Tia Vani, por conta da personagem da Fernanda Torres”, lembrou. Lu também relatou uma vez em que a concorrente ao Globo de Ouro usou um vestido muito semelhante ao seu, o que a deixou um pouco assustada. “Eu me vi ali. No dia eu até brinquei: ‘será que a Fernanda Montenegro sabe que tem outra filha?’”, disse.

Agora, Lu carrega, orgulhosa, o título de sósia oficial. Com o apoio de uma grande fã, a filha, Gabriella. “A minha filha está entusiasmadíssima. Ela viveu isso junto comigo”, declarou.

Lu Anastácio é atriz, tradutora técnica e dançarina. Ela recebeu o prêmio das mãos de Ramon Carneiro, que venceu o concurso de sósias de Selton Mello. Além dela, outros dois competidores foram premiados, com ingressos de cinema e uma camiseta.