'Ainda estou aqui' e Fernanda Torres são indicados ao Satellite Awards

Ainda estou aqui foi indicado ao Satellite Awards 2024 na categoria filme internacional. Fernanda Torres, uma das protagonistas da obra, também recebeu indicação como melhor atriz em um filme dramático. A cerimônia de premiação dos vencedores acontecerá no dia 26 de janeiro de 2025.

Fernanda Torres concorre com as atrizes Angelina Jolie, (Maria); Lily-Rose Depp (Nosferatu), Nicole Kidman (Babygirl), Saoirse Ronan (The Outrun) e Tilda Swinton (O quarto ao lado). Já Ainda estou aqui compete com os filmes Queens, A Garota da Agulha, The Seed of the Sacred Fig” The Wait e Waves.



Ainda estou aqui é baseado no livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva sobre o próprio pai, o deputado federal Rubens Paiva (interpretado por Selton Mello), que foi preso e morto durante a ditadura militar. Após a morte do marido, Eunice Paiva (interpretada por Fernanda Torres) precisa mudar de vida e vira advogada e ativista de direitos humanos. O filme é dirigido por Walter Salles.

