Ana Beatriz Nogueira deixa elenco de "Mania de Você" por motivo de saúde

A atriz Ana Beatriz Nogueira anunciou que deixará o elenco da novela das nove da Globo, Mania de Você, onde interpreta Tia Moema, tia de Rudá (Nicolas Prattes) para cuidar da saúde. O anúncio foi dado por meio das redes sociais na segunda-feira (16/12).

Na publicação, a atriz escreveu "mando um abraço bem apertado para nosso lindo público e para meus amigos de cena e bastidores da novela “Mania de você“. As altas temperaturas me pegaram de surpresa nas esquinas de nossa cidade cenográfica. Vou ali, lá, nas águas geladas e nas temperaturas mais amenas, me cuidar e assistir meus companheiros que seguem até o final da novela. Toda felicidade e fé cênica! Estamos juntos".

Segundo Coluna Play, hospedada no jornal O Globo, Nogueira filmou suas cenas finais na segunda-feira (16/12). No final de dezembro, haverá uma elipse temporal de um ano, que já estava planejada, e será mostrado o desfecho da personagem.

A atriz tem 57 anos e foi diagnosticada com esclerose múltipla, uma condição autoimune que compromete o sistema nervoso central e afeta principalmente adultos jovens, com idades entre 18 e 55 anos. Em 2022, Ana também enfrentou outro desafio de saúde: passou por uma operação para remover um tumor no pulmão.

Após o anúncio, famosos prestaram apoio à atriz e lhe desejaram uma boa recuperação. O ator Nicolas Prattes comentou: “Jamais esquecerei, minha parceira, que honra”. “Tudo vai ficar bem diva! Obrigada pela sua presença”, escreveu Gabz. Melhoras refrescantes pra você, Ana!. A atriz Letícia Sabatella desejou "melhoras refrescantes pra você, Ana!"