Racionais Mc's ganha exposição em Museu das Favelas, em São Paulo

O grupo que desempenha um papel fundamental na popularização do rap no Brasil agora ganha destaque com uma exposição que celebra suas composições e origens. Em cartaz no Museu das Favelas, em São Paulo, a mostra Racionais MC’s: O Quinto Elemento marca um momento significativo na valorização da cultura hip hop e do impacto do Racionais MC's no letramento social do país. A exposição pode ser vista até março e os ingressos estão disponíveis no site do museu e na bilheteira presencial.



Leia também:Integrantes do Menos é Mais ganham o titulo de Cidadão Honorário

Ao longo de 35 anos, o grupo criou uma série de músicas que exploram questões de classe e raça, além de destacar a produção artística nas periferias. A curadoria de Eliane Dias visa, por meio de uma narrativa imersiva, apresentar ao público a trajetória dos integrantes, evidenciando como suas vivências moldaram não apenas suas letras, mas também a cultura urbana brasileira. A interseção entre arte e ativismo é um dos aspectos centrais da exposição, que demonstra a relevância do rap como um meio de transformação social. Em entrevista, a curadora compartilhou o significado do título da mostra: “O Racionais é o quinto integrante. Brown, Ice Blue, KL Jay e Edi Rock são artistas que produzem música fora do grupo, pois não cabe R&B, blues ou outras sonoridades. O Racionais representa um grupo, um estilo de composição. Eu o vejo como o quinto elemento, que direciona esses MC’s a um lugar específico”, destaca.

Em conversa com o Correio, Eliane comentou sobre o processo de seleção dos itens para a exposição. “Reduzi 40% da mostra devido ao espaço disponível. Era muita coisa, e alguns detalhes de cada segmento acabaram sendo deixados de lado”, explica a curadora e CEO da produtora Boogie Naipe. Os eixos temáticos da mostra proporcionam uma reflexão profunda sobre a evolução do Racionais MC's, desde suas raízes até o reconhecimento global que a banda conquistou. Cada segmento da exposição é uma janela para o universo criativo dos artistas, que, ao longo dos anos, traduziram em rimas e batidas as lutas e aspirações da juventude nas favelas. A importância do grupo vai além do entretenimento; eles tornaram-se protagonistas nas discussões sobre raça e periferia no Brasil. “O encontro dos Racionais não se limita aos 35 anos de convivência. Coletamos amostras de sangue de cada um e descobrimos que seus ancestrais passaram pelos mesmos lugares. Racionais também é África, é ancestralidade”, garante Eliane.

Leia também:Começa venda de ingressos para show da Liniker em Brasília

Além da exposição, a Boogie Week, organizada pela produtora Boogie Naipe, amplia ainda mais as iniciativas em torno do legado do Racionais MC's. Com feiras, palestras e mentorias, a programação busca inspirar e capacitar jovens, conectando-os às raízes do hip hop e às diversas possibilidades criativas desse gênero. Esse tipo de evento reforça a ideia de que a cultura deve ser compreendida como parte de um ecossistema que inclui educação, empoderamento e a troca de saberes. "Desde que trabalho com eles (2013), meu foco tem sido inserir a história deste grupo em instituições de prestígio. Hoje, eles são mencionados em vestibulares, como o da UniCamp, ao lado de Camões e Clarice. Isso me enche de orgulho", relata a curadora. A presença do Racionais MC's em apresentações ao vivo durante a Boogie Week também destaca a conexão emocional que a música estabelece com seu público, criando um espaço de pertencimento e celebração.

Em suma, a exposição e as atividades relacionadas não apenas homenageiam o Racionais MC's, mas também proporcionam uma oportunidade para que novas gerações compreendam a profundidade e a importância do hip hop na cultura brasileira. A mensagem de resistência e identidade que permeia a obra do grupo continua a inspirar e mobilizar pessoas, reafirmando o papel do rap como uma forma legítima de arte e expressão. Ao celebrar 35 anos de história, o Racionais MC's se consolida como um pilar da cultura brasileira, demonstrando que a música pode ser um poderoso agente de mudança social e cultural.





Serviço



Racionais MC’s: O Quinto Elemento

Curadoria: Eliane Dias. De terça a domingo, das 10h às 17h, no Museu das Favelas (Largo Páteo do Colégio, 148 - Centro Histórico São Paulo) Entrada Gratuita. Retirada de ingresso antecipado no site ou na recepção (sujeito a disponibilidade do dia)

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel

*