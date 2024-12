Rosé brilha com “APT”. e “Toxic Till The End” de Jimmy Fallon - (crédito: TMJBrazil)

Na madrugada desta quinta-feira (12), Rosé levou o recém-lançado álbum solo, Rosie, ao palco do programa norte-americano The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

A cantora, integrante do BLACKPINK, encantou a plateia ao performar um medley das faixas “APT.” e “Toxic Till The End”. A apresentação destacou a potência vocal e o carisma da artista, que foi ovacionada pela plateia presente no estúdio.

O medley começou com “APT.”, originalmente interpretada por Bruno Mars, antes de transitar suavemente para “Toxic Till The End”. A performance enérgica fez o público se levantar para cantar junto, mostrando a força das músicas no gosto popular.

Esse momento marca mais um passo importante na carreira solo de Rosé, que tem se consolidado como uma das maiores estrelas do k-pop.

O álbum Rosie chegou às plataformas digitais na semana passada, sendo o primeiro disco solo da artista sem a participação das colegas Jennie, Jisoo e Lisa. Com 12 faixas, o projeto explora temas pessoais, inspirados pelas experiências e relacionamentos vividos pela cantora.

Além das músicas apresentadas no programa, o repertório inclui outras canções que dialogam com as emoções de Rosé e revelam um lado mais introspectivo da artista.

Entre os destaques do álbum, “Toxic Till The End” é considerada a title track. A música narra a história de um relacionamento complicado, desde o início até o fim, com uma abordagem sincera e emotiva.

Já “APT.”, que conta com a colaboração de Bruno Mars, tem uma pegada mais descontraída, misturando elementos do pop e R&B, e conquistou rapidamente o público global.

Rosé: Recordes e conquistas

Com o lançamento de Rosie, Rosé não apenas conquistou o coração dos fãs, mas também quebrou recordes importantes. O videoclipe de “APT.” se tornou o MV mais rápido da história a atingir 600 milhões de visualizações no YouTube, alcançando a marca em pouco mais de 59 dias. Antes disso, o clipe havia superado 500 milhões de views em apenas 37 dias, estabelecendo um novo marco para artistas de k-pop.

Além de sua impressionante trajetória como integrante do BLACKPINK, Rosé continua a provar seu poder como artista solo. Sua habilidade de conectar o público com músicas que misturam letras emotivas e melodias cativantes é um dos grandes diferenciais que sustentam seu sucesso global.

Com Rosie, Rosé dá início a uma nova fase em sua carreira, destacando-se como uma das maiores vozes de sua geração. Sua participação no The Tonight Show Starring Jimmy Fallon reforça seu status como uma estrela global em ascensão e deixa os fãs ansiosos pelo que está por vir.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis