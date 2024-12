As novas datas da turnê ‘Serenata da GG’ da Gloria Groove

A turnê Serenata da GG, um dos maiores sucessos de Gloria Groove, segue sua trajetória triunfante e já tem novas datas confirmadas para 2025. A cantora, que tem conquistado o Brasil com sua energia contagiante e talento incomparável, se apresentará em importantes cidades de estados como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo.

A turnê começa logo no início de janeiro, com shows em Florianópolis (SC), no Stage Music Park, no dia 10 de janeiro, e segue para o festival Universo Spanta, no Rio de Janeiro (RJ), no dia 11 de janeiro. No dia 16 de janeiro, Gloria leva sua “serenata” a Cabo Frio (RJ), no tradicional Cabofolia, e, no dia 18 de janeiro, se apresenta em Xangri-lá (RS), no Verão Privilege, e em Pelotas (RS), no Festival de Verão.

Além dessas datas, Gloria Groove se apresentará em Guarapari (ES), no dia 25 de janeiro, e seguirá para Praia Grande (SP), em 15 de fevereiro, e São Luís (MA), no dia 28 de fevereiro. Novas datas e locais estão previstos para serem anunciados em breve.

“Este projeto tem trazido para minha vida algo tão bonito e sincero. Me sinto vista e reconhecida como nunca antes. Serenata da GG celebra a força do amor, e é exatamente isso que os fãs podem esperar deste show”, compartilhou Gloria sobre a turnê, que também marca o lançamento de seu primeiro álbum gravado ao vivo.

Com grande sucesso de público e crítica, a turnê consolidou Gloria Groove em um novo patamar de sua carreira, ultrapassando pela primeira vez a marca de 8 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Recentemente, a cantora também levou o prêmio de Melhor Samba & Pagode do Ano no Prêmio Multishow, com a música “Nosso Primeiro Beijo”, além de ser indicada em outras quatro categorias.

Confira as próximas datas da Serenata da GG: