Ordinário Bar & Música ocupará o endereço do antigo Calaf, no SCS

O Ordinário Bar & Música promete ser o próximo ponto de efervescência boêmia no DF — a partir da primeira quinzena de janeiro, o estabelecimento vai ocupar o endereço que pertenceu ao Outro Calaf, no Setor Bancário Sul, por mais de 10 anos. Os sócios à frente da operação, também responsáveis pelos projetos Deboche! Bar, Pagode dos Prazeres, Ãm.bar, Samba do Buraco do Tatu e do grupo de pagode Menos é Mais, pretendem dar uma nova cara ao local, aliando a tradição do boteco à vida noturna de Brasília.

"É fundamental dizer que estamos muito honrados e emocionados por estar em um local que tem tanta história e faz parte da cultura da cidade, mas é importante ressaltar que nossa proposta é bem diferente do que o que o Calaf oferecia", explicam os sócios Carlos Eduardo Miranda, Diogo Lombardi, Gabriel Corbal, Pedro Gonzalez, Digão e Augusto Berto.

Segundo os responsáveis, a casa nasce como solução de cinco pontos que os incomodam enquanto clientes e empresários — horários limitados de funcionamento, atendimento ao cliente abaixo do esperado, falta de diversidade musical, o "adormecimento" da cidade após as 22h e happy hours que acabam cedo demais. Nos primeiros meses, por exemplo, a ideia é que a casa funcione das 16h às 4h nos fins de semana.

"Estamos atentos ao que o público vai pedindo e, se necessário, vamos ampliar esse horário, quem sabe até abrir para o almoço, caso esta seja demanda e um pedido de quem passe a frequentar o Ordinário", garantem. "Nossa ideia é oferecer uma experiência completa, seja de dia ou de noite, de um tradicional boteco brasileiro que estende seu funcionamento durante a madrugada para atender o público noturno", afirmam os sócios.

O menu da casa, de acordo com os responsáveis, será um reflexo dessa essência de botequim do estabelecimento. "Seremos o lugar ideal para amigos que querem saborear porções tradicionais, petiscos e pratos típicos da comida de boteco brasileira", definem. Quem assina o cardápio é o chef Gabriel Rogério, enquanto a mixologista Mafê Bastos é responsável pela carta de drinques. "Entre as opções autorais, destacamos o Pingado, preparado com café e licor Dom Luiz, uma homenagem à essa bebida que já é uma tradição brasileira", destacam.

Outro pilar do Ordinário é a boa e velha música ao vivo, assim como ditam os mais tradicionais bares do país. "Nos finais de semana, a vibe de boteco vai até as 22h, com música animada e convidados especiais. Quando a cidade começar a baixar o volume, a gente sobe o som para quem não quer deixar a noite acabar. A ideia é ser uma opção para quem quer continuar o rolê", pontuam.

Na trilha sonora do bar, a diversidade musical promete dar o tom. "Brasília tem muitos talentos para além do samba, do pagode ou do sertanejo, e queremos ser um espaço para esses artistas se conectarem com o público. A ideia é oferecer uma programação musical bem diversa, com uma agenda que se diferencia de outras casas da cidade", prometem.

Em relação ao evento de inauguração, os sócios adiantam: "Haverá uma programação com a tarde, noite e madrugada bem animadas. Será um evento para marcar nossa chegada com muita música, diversão e, claro, boas surpresas para quem estiver por lá".