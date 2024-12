Mostra de Filmes Livre finaliza programação neste fim de semana

A Mostra de Filmes Livre (MFL) encerra a programação neste domingo (22/12), no CCBB Brasília. Com entrada gratuita, mediante retirada de ingressos pelo site ou pela bilheteria física do espaço, o evento visa promover o acesso da população a trabalhos audiovisuais independentes. Após a temporada na capital federal, a MFL seguirá para o CCBB do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Leia mais: Festival Multicultural de Cinema abre inscrições para mostra de curtas

De sexta (20/12) a domingo (22/12), estará disponível, das 15h às 19h, o Cabine Livre, local montado no CCBB que exibe em loop produções experimentalistas e mais ousadas. Já no sábado (21/12) e domingo (22/12), haverá, às 11h, a Mostrinha Livre, que passará filmes para a garotada de diferentes idades.

Leia mais: Cineclube Vale do Amanhecer finaliza atividades de 2024 neste sábado

Nesses dois dias, também ocorrerá a exibição de duas produções locais. No sábado (21/12), às 13h, será exibido na sessão Territórios 4 Lagoa do nado, de Arthur B Senra, enquanto no domingo (22/12), Caravana da coragem, de Pedro B Garcia, na sessão Autoria, às 19h.