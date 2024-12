Filhos de Dona Maria se despedem de 2024 com festa de rua na Aruc

O grupo Filhos de Dona Maria vai encerrar as apresentações do ano neste domingo na Aruc, com um vibrante e entusiasmado samba de raiz. O projeto Feitiço na Rua, já conhecido na capital, visa afastar a monotonia das tardes de domingo com bastante música e tradição. O evento terá início às 17h e, além da roda de samba, contará também com um set especial da DJ Beatmilla e uma atração surpresa. Os ingressos estão disponíveis no Sympla para aqueles que apreciam boa música e eventos ao ar livre.

Leia também:Racionais Mc's ganha exposição em Museu das Favelas, em São Paulo

Filhos de Dona Maria nasce em 2011 e seguem colaborando com o projeto já há três edições. A dupla, com o desejo de se apresentar mais frequentemente na cidade, comprometeu-se a promover os valores que mais valorizam dentro do samba, em especial a ancestralidade. Em entrevista ao Correio, Khalil (voz e cavaquinho) conta sobre o que os levou ao samba: "O grupo surgiu dentro do nosso terreiro, o Ilê Axé T'Oju Labá. Em uma festa de pombagira, a Dona Maria Padilha nos deu a missão de formar um grupo de samba que pudesse levar a bandeira do samba como música e ferramenta de libertação do povo negro das mazelas do racismo", afirma.

Leia também:Menos é Mais promove ação solidária e distribui mais de 200 jantinhas

O repertório vai de hinos tradicionais do gênero musical, como sambas de Dona Ivone Lara, Roque Ferreira, até composições autorais. O traço identitário do grupo marca o compromisso do grupo com a tradição afro-brasileira e a ocupação pública. “A gente leva pra rua a vertente de samba que a gente acredita, que pega fundo no nosso coração. Nada contra as vertentes mais "modernas" e menos comprometidas com o que o samba representa pra gente. Quando a gente canta macumba no nosso samba, além de estar pedindo licença e rogando aos nossos guias para que corra tudo bem, a gente também tá afirmando que o samba veio do terreiro”, ressalta Khalil.

Serviço:

Feitiço na Rua com Filhos de Dona Maria

Domingo(22/11), a partir das 17h

Aruc- SRES Área Especial 8 - Cruzeiro Velho, Brasília - DF

Ingressos disponíveis no Sympla