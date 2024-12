Sesc Gama recebe peça sobre história do Brasil nesta quarta (18/12)

A peça narra os acontecimentos do país, desde a chegada dos portugueses, a partir do ponto de vista de um nordestino - (crédito: Divulgação / Lucas Furtado)

O Teatro Paulo Gracindo, no Sesc Gama, recebe nesta quarta-feira (18/12) duas apresentações gratuitas do espetáculo Faces da Terra, às 16h e às 20h. Dirigida por Abaetê Queiroz, a peça é resultado da oficina teatral do projeto Vinicius no Gama, realizada pela Cia. Infiltrados Teatro de Ocupação. Os ingressos estão disponíveis para retirada pelo Sympla.

Faces da Terra conta, a partir da visão de um nordestino, a história do Brasil desde a chegada dos europeus até os dias atuais. Segundo o diretor, a apresentação retrata um passeio pelo Nordeste dos últimos 500 anos: o encontro dos europeus com os indígenas, a chegada dos povos negros escravidzaods vindos da África e o surgimento da figura do retirante que foge da seca para o sul.

“Passamos (a produção) também por um momento mais contemporâneo, mostrando que ao invés de explorar o Sistema Solar e o cosmos todo, o que realmente precisamos é olhar com mais atenção para a própria humanidade. É uma linha do tempo que traçamos para, no fundo, falar sobre equidade”, explica Queiroz, em nota.