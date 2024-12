Festival Multicultural de Cinema abre inscrições para mostra de curtas

O Festival Multicultural de Cinema (FEMUCINE) abriu, nesta terça-feira (16/12), as inscrições para a mostra competitiva de curtas. Os interessados poderão se inscrever gratuitamente até o dia 15 de janeiro por meio do site femucine.com.br. Na terceira edição, o evento ocorrerá em março de 2025 no Teatro de Sobradinho.

A temática do evento será “Por todas as nossas relações”, tradução de uma oração da sabedoria indígena lakota, que fala da interconexão entre todas as coisas. Serão selecionados 12 curta nacionais, feitos entre janeiro de 2023 e janeiro de 2025, que abordem as relações humanas, a natureza, os territórios ou a diversidade. Filmes de ficção, documentário, híbrido, experimental ou animação, com até 30 minutos de duração e classificação indicativa de até 16 anos, também poderão concorrer aos prêmios, que variam R$ 1 mil a R$ 3 mil, de Melhor Filme Júri Técnico, Melhor Filme Júri Popular e Menção Honrosa.

Criado em 2018, o Femucine tem o objetivo de celebrar a arte como ferramenta de resistência e transformação ao oferecer um espaço que une o cinema a outras expressões artísticas. "Além das mostras de filmes, a gente tem shows, exposição de artes visuais, feira de artesanato e gastronomia. Tem a Mostra de Videoclipes para mostrar também como a música e o cinema se completam e precisam um do outro", destaca, em nota, Janaína Montalvão, idealizadora da iniciativa. O festival também serve como uma plataforma de exibição dos trabalhos de artistas independentes.