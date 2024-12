Companhia As Caixeiras apresenta espetáculo de teatro lambe nesta quarta

Amara Hurtado, Jirlene Pascoal e Mariana Baeta, que compõem a As Caixeiras Cia. de Bonecas, estão de volta aos palcos das salas de teatro com o espetáculo Huevos revueltos – Um ato cênico exausto, com direção de Ana Flávia Garcia. O trio, reconhecido em toda a América Latina pelas peças de teatro lambe-lambe, retorna após 17 anos de estrada para uma sessão nesta quarta-feira (18/12) no Teatro da Administração do Guará, às 20h. O evento é gratuito e conta com intérprete de Libras.

Leia também: Tom Cruise é condecorado com medalha naval pela Marinha dos EUA

Na peça, as personagens compartilham um café da manhã numa atmosfera cercada de absurdo. A exaustão imposta pelo neoliberalismo se entrelaça com uma esperança que surge de um sonho, inventado por essas três mulheres na menopausa. “É um ato cênico, feito por pessoas cansadas, para pessoas cansadas e convida a uma pausa em meio às inquietações”, demarca Mariana Baeta.

Leia também: Música que transforma: concerto na rodoviária ocorre nesta quarta (18)

Para Amara Hurtado, voltar ao palco é uma alegria. “Em nossos lambe-lambes, ainda que no mesmo espaço, é diferente de dividirmos a cena, o jogo direto, o corpo-a-corpo e onde o contato com a plateia é mais direto”, comenta. “Nossa última vez foi em 2017 na peça Tecendo Volúpias.” O projeto conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC).

Leia também: Sesc Gama recebe peça sobre história do Brasil nesta quarta (18/12)

Serviço

Huevos Revueltos – Um Ato Cênico Exausto

Nesta quarta-feira (18/12), às 20h, no Teatro da Administração do Guará (QE 25 do Guará II). Entrada gratuita.