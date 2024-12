Tupanzine comemora 30 anos com lançamento de edição especial e gratuita

Mais antigo fanzine brasiliense ainda em publicação, o Tupanzine comemora 30 anos de existência neste sábado (21/12), das 15h até as 19h na Oto Livraria. O lançamento da edição especial de 30 anos ocorre na ocasião e o zine será distribuído gratuitamente e celebrado com a presença dos colaboradores acompanhado de um pocket show de Dautres Duo.

O Tupanzine foi fundado em 1994 no Guará, por Ricardo Tubá, com a colaboração de Luciano Katalo, e ganhou notoriedade nacional pelo conteúdo provocador com uma estética punk em folhas xerocadas. O conteúdo mistura a linguagem própria do autor com uma ortografia bagunçada, papos de futebol, imagens pornográficas, fofocas e uma certa devoção ao rock neopsicodélico brasileiro.