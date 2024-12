Preta Gil passa por cirurgia de 18 horas para retirada de tumores

A cantora Preta Gil passa por uma nova cirurgia nesta quinta-feira (19/12) para retirada de tumores. Conforme informado pela equipe da cantora ao G1, o procedimento ocorre no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, e tem previsão de durar 18 horas.

Preta tratou um tumor no intestino em 2023 sendo considerada curada. No entanto, neste ano novos exames mostraram que a doença havia retornado, dessa vez em diferentes partes do corpo, sendo dois tumores nos linfonodos (estruturas que atuam na remoção de impurezas e na defesa do organismo), um nódulo no ureter (tubos que transportam a urina dos rins para a bexiga) e metástase no peritônio (câncer espalhado pela membrana que protege os órgãos abdominais).

Nas redes sociais, a cantora publicou uma foto ao lado do filho, Francisco Gil, e pediu por orações. "Aqui estou eu, mais uma vez diante de uma cirurgia muito grande, mas minha fé, minha vontade de viver é maior que tudo!", escreveu.

"O sentimento agora é de gratidão e muito amor no coração. Gratidão por poder me tratar, por estar cercada de médicos muito competentes, um amor que transborda vindo da minha família, dos meus amigos e de vocês!", completou.

Na última semana, Preta atualizou os fãs e disse que precisou viajar a Nova York em busca de um novo tratamento. Ela explicou que o pedido partiu dos próprios médicos brasileiros, com o objetivo de buscar uma segunda opinião.

"A quimioterapia que eu fiz no Brasil não foi tão eficaz quanto eu esperava, e os médicos também. Então, a gente tem que buscar alternativas, em países diferentes, com estudos diferentes, drogas que ainda não chegaram ao Brasil", relatou.