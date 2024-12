'É assim que acaba': Blake Lively processa Justin Baldoni por assédio

Blake Lively processou Justin Baldoni por assédio sexual, divulgou o site TMZ neste sábado (21/12). Os dois atores trabalharam juntos no sucesso É assim que acaba, onde interpretam um casal.

No processo, Blake expôs as alegações de assédio e afirmou que Justin, que também trabalhou como diretor do longa, fez um "esforço coordenado" para destruir sua reputação.

A atriz chegou a fazer uma reunião com a equipe de filmagem para abordar o que ela alegava ser um "ambiente de trabalho hostil". Na época, Ryan Reynolds, marido de Lively, esteve presente na ocasião.

Leia também: Eduardo Leite posta vídeo com Cate Blanchett no Rio Grande do Sul

Para a equipe, Blake passou uma lista de demandas que queria que fossem atendidas, que incluíam: não mostrar mais vídeos ou imagens de mulheres nuas para Blake; não mencionar mais o suposto "vício em pornografia" anterior de Baldoni; não discutir mais sobre conquistas sexuais na frente de Blake e outros; não mencionar mais a genitália do elenco e da equipe; não perguntar mais sobre o peso de Blake; e não mencionar mais o pai morto de Blake.

Segundo o processo, ela também exigiu que não houvesse mais adição de cenas de sexo e sexo oral, fora do que já tinha sido aprovado quando a atriz assinou o projeto.

As demandas foram aceitas pelo estúdio, mas houve um grande conflito sobre como elas seriam comercializadas. Blake queria um discurso mais otimista sobre a resiliência de sua personagem, sendo vítima de violência doméstica, enquanto Baldoni queria que o foco fosse na violência.

A atriz alega no processo que Baldoni começou uma campanha para destruir sua reputação. A ação inclui textos enviados do publicitário do ator para o publicitário do estúdio que diz que Baldoni "quer sentir que [a Sra. Lively] pode ser enterrada".

Leia também: 15 livros para presentear no amigo secreto

A defesa de Justin, responsável pelo advogado Bryan Freedman, alegou que o processo foi criado por Lively para "consertar sua reputação negativa", e disse que as acusações são "falsas, ultrajantes e intencionalmente obscenas com a intenção de magoar publicamente".