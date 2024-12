Mariah Carey é destaque no Festival de Inverno 2024 de Fortnite

Ao som de All I Want for Christmas is You, começa o Festival de Inverno de 2024 do Fortnite, o presente de Natal é trazido por Mariah Carey em pessoa. Alguns dias atrás os jogadores tinham notado um bloco de gelo misterioso no mapa e, na sexta-feira (20/12), foi revelado que a cantora Mariah Carey faria parte do jogo, marcando a data festiva.

A Epic Games ainda lançou um trailer para anunciar a chegada da cantora, que não veio sozinha, mas trouxe o rapper Snoop Dogg com uma skin natalina e também o ex-jogador de basquete Shaquille O'Neal também tematizado no clima do Natal. O evento natalino permanece até 7 de janeiro de 2025.

Confira os itens disponibilizados no evento:

O Festival Invernal do Fortnite Battle Royale 2024 também traz novas jogabilidades, como a Granada de Nevasca e os Pés de Gelo, além de missões que concedem XP.

O Pacotão Mariah Carey inclui o Traje Mariah Noel, inspirado na capa do álbum Merry Christmas, e o dourado e glamoroso Traje Mariah Carey, inspirado na capa do álbum The Emancipation of Mimi – ambos com estilos LEGO.

Gesto All I Want for Christmas Is You e outros itens.

O sucesso recordista de Mariah, All I Want For Christmas Is You, também estará disponível na loja como uma faixa musical.



