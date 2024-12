Festa de Virginia Fonseca vira palco de cobrança pública e polêmica com marca

A festa de 50 milhões de seguidores de Virginia Fonseca, realizada na noite de quarta-feira (18/12) em São Paulo, era para ser uma celebração de sucesso, mas terminou em uma verdadeira confusão. A influenciadora Dhaísa do Carmo, com seus 269 mil seguidores no Instagram, aproveitou a oportunidade para expor um problema com Virginia, e virou assunto nas redes sociais.

Com uma faixa em mãos que estampava o provocador “Virginia, pare de se mimar e me pague”, Dhaísa apareceu bem na hora em que a empresária e esposa de Zé Felipe chegava ao evento. A reação de Virginia? Constrangimento total. Em vídeos que rapidamente viralizaram, a influenciadora é flagrada com um olhar incrédulo, sem saber como reagir à cobrança pública.

O motivo da cobrança

Dhaísa não perdeu a chance de cobrar de Virginia uma dívida que, segundo ela, permanece sem solução. Nos relatos de quem estava presente, a influenciadora teria feito compras na Wepink e não recebeu os itens pagos. A situação ficou ainda mais tensa quando, após o incidente, surgiram rumores de que essa não seria a primeira vez que clientes enfrentam problemas com a entrega de produtos da marca.

A Wepink, vale lembrar, já acumula 72,9 mil reclamações no Reclame Aqui, e, entre o fim de novembro e o começo de dezembro, durante a Black Friday, foram registradas 314 queixas, a maioria envolvendo atrasos na entrega e falhas no atendimento ao cliente.

Reações nas redes sociais

A repercussão foi imediata. Os internautas não perdoaram, e as opiniões se dividiram. De um lado, as críticas à Wepink e à possível má gestão de Virginia. De outro, quem defendeu a marca, embora a maioria tenha mostrado descontentamento.

“Vendem produtos que não estão disponíveis! Já aconteceu comigo”, disse uma seguidora indignada. “Eu comprei várias vezes e chegou direitinho, mas demora um pouco”, rebateu outra, tentando defender a marca. “Demoram muito, mas é sempre assim. E olha que ainda apagam as reclamações no Instagram!”, acusou um terceiro seguidor. “Que vergonha, ela ganhando milhões e dando calote nos consumidores. Só quem comprou sabe a dor!”, ironizou outro internauta.

Até o momento, Virginia Fonseca não se pronunciou sobre a polêmica. No entanto, o incidente com Dhaísa, sem dúvida, será lembrado como o momento em que a festa de 50 milhões virou um palco de confusão, ao invés de uma comemoração alegre.