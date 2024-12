Filha de Zezé Di Camargo e Graciele nasce no Natal; veja fotos

O cantor Zezé di Camargo e a influenciadora Garciele Larcerda anunciaram que a filha Clara nasceu nesta quarta-feira (25/12). O casal relatou que a bebê decidiu antecipar a chegada e vir ao mundo "no dia em que Jesus nasceu".

"Como tudo em nossas vidas tem a hora certa de acontecer, nunca foi no nosso tempo, mas sim no tempo perfeito de Deus. Clara decidiu antecipar sua chegada e veio ao mundo no dia em que Jesus nasceu, mais uma prova de sua conexão com Deus", publicou o casal, no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Zezé e Graciele também destacaram que o nascimento da filha aconteceu após seis tentativas de fertilização in vitro. "Hoje o choro é de alegria e gratidão a Deus! Clara chegou para iluminar nossas vidas", disse.

