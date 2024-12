Novo álbum? Beyoncé faz anúncio misterioso após show da NFL

Após a apresentação no intervalo do jogo especial de Natal da Liga de Futebol Americana (NFL), nesta quarta-feira (25/12), Beyoncé fez um anúncio misterioso. A cantora publicou um vídeo nas redes sociais com a data 14/1/25, sem dizer o que significava.

A publicação gerou curiosidade nos fãs, que especulam uma nova turnê ou até mesmo o lançamento do terceiro álbum do projeto Renaissance.

Beyoncé se apresentou no intervalo da partida entre os times de futebol norte-americano Houston Texas e Baltimores Ravens. O show foi transmitido ao vivo pela Netflix.

Ela levou alguns convidados especiais para o evento, incluindo o rapper Post Malone com quem ela colaborou na música LEVII'S JEANS, presente no último álbum dela, Cowboy Carter. A artista também reuniu quatro cantoras country negras para cantar a versão de Blackbird, imortalizado pelos Beatles.

A diva pop já se apresentou outras duas vezes no show de intervalo da NFL, já que fez o halftime show de 2013 e 2016 do Super Bowl.