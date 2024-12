Beyoncé toma atitude drástica para 'limpar' imagem de Jay-Z

A Beyoncé, que esteve presente no evento da première de Mufasa: The Lion King em Los Angeles, estaria sendo acusada de tentar limpar a imagem do seu esposo, Jay-Z. O rapper foi acusado de estuprar uma jovem de 13 anos em 2000.

De acordo com o jornal internacional Daily Mail, fontes próximas ao casal teriam afirmado que o casamento dos ídolos da música está sob forte pressão após a abertura do processo, mas que a famosa está determinada em "manter a família unida".

Durante o evento, o músico surgiu ao lado de toda a família, tirou fotos e se socializou com os fãs. No entanto, a sua presença não foi apenas para prestigiar o trabalho da filha e da esposa, que dublam personagens do filme, mas por ter sido forçado a surgir publicamente pela cantora.

Após as acusações, o advogado do marido de Beyoncé ressaltou em um documento protocolado, na última segunda-feira (9), divulgado pela Billboard, que Jay-Z exigiu que a identidade da suposta vítima fosse revelada.

“O sr. Carter merece saber a identidade da pessoa que o está acusando — de forma sensacionalista — de conduta criminosa, exigindo uma compensação financeira massiva e manchando uma reputação conquistada ao longo de décadas”, escreveu o advogado