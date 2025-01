Morre burro Perry aos 30 anos, inspiração do personagem de Shrek

Perry, burro que serviu de modelo para personagem do filme Shrek - (crédito: Divulgação/Barron Park Donkeys)

O burro Perry, que inspirou a construção do personagem Burro nas animações de Shrek, morreu aos 30 anos, na quinta-feira (2/1). A notícia foi comunicada pela Barron Park Donkeys, fazenda em Palo Alto, na Califórnia, onde o animal vivia.

Nascido em junho de 1994, o burro sofria de síndrome de Cushing equina, uma doença hormonal causada pela produção excessiva de cortisol. Um junho, a fazenda anunciou vaquinha para custear os tratamentos de Perry.

Estamos destroçados por partilhar que o nosso querido burro do Parque Barron, Perry, faleceu ontem aos 30 anos. Ele era um membro querido da nossa comunidade e sabemos que muitas pessoas serão tocadas com o seu falecimento”, escreveu a organização no Instagram.

Além de Perry, vivem no local os burros Buddy e April. A fazenda sobrevive de doações e venda de artigos de produção própria.

Em 2001, a história da Barron Park Donkeys teve um capítulo inesperado com a visita da Pacific Data Images. A empresa, que na época produzia o primeiro filme da franquia de Shrek, buscava um modelo para analisar a fisionomia de um burro e entender como eles se movimentavam.

A organização, no entanto, alega que a parceria não beneficiou Perry ou a Fazenda. Segundo eles, a empresa doou somente US$ 75 para o local e não citou o burro nos créditos.