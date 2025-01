Ney Matogrosso e Hecto lançam novo álbum juntos

Além do disco, Ney Matogrosso e Hecto já lançaram dois singles juntos - (crédito: Divulgação / Marcos Hermes )

Nesta sexta-feira (3/1), o cantor Ney Matogrosso e a banda Hecto anunciaram um novo álbum, Canções para um novo mundo, que será lançado dia 10 de janeiro nas plataformas digitais. Com seis faixas inéditas, o disco traz participações especiais de Frejat, Ana Cañas e Will Calhoun, baterista da banda de rock americana Living Colour.

“A decisão de gravar um álbum com a Hecto se deu pelo repertório, que eu gostei muito. As letras são muito contundentes, o que me chamou a atenção”, destaca Ney Matogrosso, em nota. O disco é a mais recente parceria entre o músico e o grupo após os singles Teu sangue e Nosso grito.

Com nove composições de Guilherme Gê, vocalista do conjunto, Canções para um novo mundo aborda, de forma poética, o desejo de mudança, de transformação e de pensar em outras formas de viver e amar.