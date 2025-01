Quando começa o BBB 25? Confira a lista de possíveis participantes

O Big Brother Brasil 25 já tem data para começar. O programa vai ao ar a partir do dia 13 de janeiro e terá duração de 100 dias. Neste ano, a edição irá celebrar os 25 anos do reality e os 60 da TV Globo. A decoração da casa será inspirada na teledramaturgia da emissora.

A data de revelação dos participantes também já foi divulgada. Os espectadores poderão conhecer os novos brothers da casa mais vigiada do Brasil nesta quinta-feira (9/1), durante a programação da emissora ao longo do dia.

Apesar de não haver ninguém confirmado até o momento, os internautas das redes sociais já começaram a especular os possíveis participantes. A influenciadora fitness Gracyanne Barbosa é uma das mais cotadas.

Neste ano, as entradas serão em duplas. Lukas Marques e Daniel Molo, criadores do canal Você Sabia?, são outras duas apostas para o reality. No entanto, a suspeita não agradou o público, que resgatou tweets polêmicos de Lukas. "Vai ganhar o prêmio do participante mais odiado do BBB", compartilharam os internautas nas redes sociais.

O funkeiro MC Kekel e a esposa, Sabrina Lacerda, é mais uma dupla especulada. O cantor é conhecido pelos hits Amor de verdade e Solteiro até morrer, enquanto Sabrina é influenciadora e compartilha a rotina em família na internet.

A influenciadora e atriz Flávia Pavanelli também está na lista. Ela é conhecida por criar conteúdo de moda e lifestyle e por ter participado da novela As aventuras de Poliana. Flávia participaria com a mãe, Luciana Pavanelli, que está presente nas postagens da filha.