CES 2025: Sony anuncia anime de Ghost of Tsushima e filmes adaptando jogos

Helldivers, Horizon e Ghost of Tsushima já tem um filme anunciado para chegart as telonas muito em breve. - (crédito: Reprodução/Sony PlayStation)

O Consumer Electronics Show (Show de eletrônicos para consumidores) traz todos os anos novidades sobre o mundo da tecnologia e os videogames não ficam de fora desse mercado. Neste ano não foi diferente, a Sony PlayStation estava em peso na CES 2025 trazendo novidades para suas propriedades intelectuais. Entre os anúncios, um anime de Ghost of Tsushima e duas novas adaptações de games para o cinema.

The Last of Us

A tão esperada segunda temporada de The Last of Us ganhou um segundo trailer na conferência, revelando o visual de Kaitlyn Dever de Ninguém Vai Te Salvar, como Abby Anderson, a antagonista da continuação.

A segunda temporada vai adaptar os eventos vistos em The Last of Us Part II, trazendo Ellie como a protagonista e mostrando sua jornada de raiva e vingança desenfreada pela cidade de Seattle, Pedro Pascal retorna como Joel Miller, assim como Bella Ramsay como Ellie. Além disso, o vídeo trouxe a revelação da janela de lançamento da série, The Last of Us volta em Abril deste ano com novos episódios.

Until Dawn

Adolescentes aterrorizados por um assassino misterioso e um enigma no meio das férias, a adaptação cinematográfica de Until Dawn, dirigida por David F. Sandberg de Shazam 2, que vai contar com a volta do ator de Peter Stormare de Prison Break, no papel do psiquiatra, finalmente ganhou uma data para chegar ao cinema, estreando nas telonas em 25 de abril de 2025.

Ghost of Tsushima

Durante o CES 2025 a empresa ainda anunciou que o jogo de samurai do PlayStation vai receber uma adaptação em anime. Mas diferente do que podia esperar, a animação não vai adaptar os eventos da campanha que mostra Jin Sakai lutando contra a invasão Mongol no Japão sob alcunha de Fantasma, o anime de Ghost of Tsushima fará uma adaptação do modo online do jogo. Ghost of Tsushima Legends mostra quatro espíritos, um ronin, um samurai, um assassino e um caçador, juntos eles lutam contra outros espíritos malignos, baseados em mitos japoneses, diferente do modo principal, o online tem uma pegada muito mais mitológica e mística, do que o enredo de Jin Sakai.

O anime estará sob comando de dois nomes por trás da animação de Star Wars Visions: The Duel, sendo eles, o produtor Kamikaze Douga e o diretor Takanobu Mizuno. A produção ainda não tem uma data certa para chegar, mas a janela de lançamento é para 2027, sendo um produto exclusivo da plataforma de conteúdo nipônico, Crunchyroll.

Lembrando que Ghost of Tsushima já possui um filme em produção, esse que deve contar a história de Jin Sakai e sua jornada para defender seu lar, a direção e produção estão nas mãos de Chad Stahelski de John Wick 4. O filme também não tem data de lançamento confirmada.



Horizon vai ganhar um filme

Aloy e os animais máquinas do mundo de Horizon: Zero Dawn e Horizon: Forbbiden West vão ganhar um filme que está sendo produzido pela Columbia Pictures em parceria com a PlayStation Studios. Ainda não se tem mais detalhes sobre a produção, nem mesmo uma janela de lançamento foi anunciada para o filme.

Anteriormente, a Sony já tinha tido interesse em adaptar Horizon: Zero Dawn para fora dos videogames, com uma série que seria produzida pela Netflix, com Steve Blackman que era showrunner de The Umbrella Academy para conduzir o projeto. Mas sem muitas informações sobre o seriado, Horizon da Netflix foi cancelado e segue agora para as telonas em sua próxima tentativa de adaptação.

Helldivers também vai ganhar um filme

O jogo de tiro que traz soldados numa batalha infinita pela liberdade e democracia, Helldivers também vai receber um longa metragem à encargo da própria Sony Pictures. Inspirado pesadamente em Tropas Estelares, tanto o romance de Robert A. Heinlen lançado em 1959, quanto o filme de Paul Verhoven de 1998, o filme de Helldivers deve trazer ambos elementos da batalha contra insetos gigantes, a propaganda militar e sátira do fascismo.

